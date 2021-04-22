RAMAZAN İMSAKİYE
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How I Met Your Mother sevenlerine müjde! Devam dizisi geliyor! İşte How I Met Your Father başrol oyuncusu…

Bir döneme damgasını vuran How I Met Your Mother sevenlerine müjdeli haber geldi. 2000'li yılların sevilen arkadaşlık dizisi büyük ses getirmiş, hem dünyada hem de Türkiye'de izlenme rekorları kırmıştı. Hala izlenen dizinin devamı da geliyor. Bu haber oldukça sevindirdi ve hemen detaylar araştırılır oldu. How I Met Your Mother devam dizisinin adının How I Met Your Father olduğu açıklandı ve başrol oyuncusu ile hikaye belirlendi. İşte merak edilenler…

22.04.2021 14:17 - Son Güncelleme: 22.04.2021 14:17
How I Met Your Mother sevenlerine müjde! Devam dizisi geliyor! İşte How I Met Your Father başrol oyuncusu…

Bir döneme damgasını vuran How I Met Your Mother sevenlerine müjdeli haber geldi. 2000'li yılların sevilen arkadaşlık dizisi büyük ses getirmiş, hem dünyada hem de Türkiye'de izlenme rekorları kırmıştı. Hala izlenen dizinin devamı da geliyor. Bu haber oldukça sevindirdi ve hemen detaylar araştırılır oldu. How I Met Your Mother devam dizisinin adının How I Met Your Father olduğu açıklandı ve başrol oyuncusu ile hikaye belirlendi. İşte merak edilenler…

GALERİ DEVAM EDİYOR
How I Met Your Mother sevenlerine müjde! Devam dizisi geliyor! İşte How I Met Your Father başrol oyuncusu…

2005-2014 yılları arasında yayınlanan ve 9 sezon boyunca 200'den fazla bölüm ile izleyici karşısına çıkan gençlik dizisi How I Met Your Mother gönüllere taht kurmuştu. Bittiği için üzülenler ve devamını bekleyenler için sevindirici bir haber geldi ve devam dizisinin çekileceği duyuruldu. Bu kez How I Met Your Mother yerine How I Met Your Father olarak ekrana gelecek dizinin başrol karakteri ve hikayesi açıklandı. İşte tüm bilgiler…

How I Met Your Mother sevenlerine müjde! Devam dizisi geliyor! İşte How I Met Your Father başrol oyuncusu…

HOW I MET YOUR FATHER İÇİN ONAY VERİLDİ!

Hulu kanalından, How I Met Your Mother'ın devam dizisi How I Met Your Father için onay çıktı. Başrolünde Hilary Duff'ın olduğu devam dizisinde, yakın gelecekte, Sophie (Duff) oğluna babasıyla nasıl tanıştığının hikayesini anlatacak.

How I Met Your Mother sevenlerine müjde! Devam dizisi geliyor! İşte How I Met Your Father başrol oyuncusu…

HILARY DUFF BAŞROLDE

Beyazperde'nin aktardığı habere göre, yeni dizi seyirciyi Sophie ve sıkı sıkıya bağlı arkadaş grubunun tam ortasına, 2021 yılına geri götüren bir hikaye olacak. Onlar, hayattan ne istediklerini sorgulayacak, flört uygulamaları ve sınırsız seçenekler çağında nasıl aşık olunacağını anlatacak.

How I Met Your Mother sevenlerine müjde! Devam dizisi geliyor! İşte How I Met Your Father başrol oyuncusu…

Yeni dizinin, orijinal hikayeyle bağlantılı olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Yeni dizi, This Us'ın ortak yaratıcıları olan, yeni dizide yazar ve yönetici yapımcı olarak görev yapacak, aynı zamanda Love, Victor'ın ortak yaratıcıları Isaac Aptaker ve Elizabeth Berger'den geliyor.