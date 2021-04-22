How I Met Your Mother sevenlerine müjde! Devam dizisi geliyor! İşte How I Met Your Father başrol oyuncusu…

2005-2014 yılları arasında yayınlanan ve 9 sezon boyunca 200'den fazla bölüm ile izleyici karşısına çıkan gençlik dizisi How I Met Your Mother gönüllere taht kurmuştu. Bittiği için üzülenler ve devamını bekleyenler için sevindirici bir haber geldi ve devam dizisinin çekileceği duyuruldu. Bu kez How I Met Your Mother yerine How I Met Your Father olarak ekrana gelecek dizinin başrol karakteri ve hikayesi açıklandı. İşte tüm bilgiler…