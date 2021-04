How I Met Your Mother sevenlerine müjde! Devam dizisi geliyor! İşte How I Met Your Father başrol oyuncusu…

Bir döneme damgasını vuran How I Met Your Mother sevenlerine müjdeli haber geldi. 2000'li yılların sevilen arkadaşlık dizisi büyük ses getirmiş, hem dünyada hem de Türkiye'de izlenme rekorları kırmıştı. Hala izlenen dizinin devamı da geliyor. Bu haber oldukça sevindirdi ve hemen detaylar araştırılır oldu. How I Met Your Mother devam dizisinin adının How I Met Your Father olduğu açıklandı ve başrol oyuncusu ile hikaye belirlendi. İşte merak edilenler…