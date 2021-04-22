How I Met Your Mother sevenlerine müjde! Devam dizisi geliyor! İşte How I Met Your Father başrol oyuncusu…
Bir döneme damgasını vuran How I Met Your Mother sevenlerine müjdeli haber geldi. 2000'li yılların sevilen arkadaşlık dizisi büyük ses getirmiş, hem dünyada hem de Türkiye'de izlenme rekorları kırmıştı. Hala izlenen dizinin devamı da geliyor. Bu haber oldukça sevindirdi ve hemen detaylar araştırılır oldu. How I Met Your Mother devam dizisinin adının How I Met Your Father olduğu açıklandı ve başrol oyuncusu ile hikaye belirlendi. İşte merak edilenler…
Bir döneme damgasını vuran How I Met Your Mother sevenlerine müjdeli haber geldi. 2000'li yılların sevilen arkadaşlık dizisi büyük ses getirmiş, hem dünyada hem de Türkiye'de izlenme rekorları kırmıştı. Hala izlenen dizinin devamı da geliyor. Bu haber oldukça sevindirdi ve hemen detaylar araştırılır oldu. How I Met Your Mother devam dizisinin adının How I Met Your Father olduğu açıklandı ve başrol oyuncusu ile hikaye belirlendi. İşte merak edilenler…
2005-2014 yılları arasında yayınlanan ve 9 sezon boyunca 200'den fazla bölüm ile izleyici karşısına çıkan gençlik dizisi How I Met Your Mother gönüllere taht kurmuştu. Bittiği için üzülenler ve devamını bekleyenler için sevindirici bir haber geldi ve devam dizisinin çekileceği duyuruldu. Bu kez How I Met Your Mother yerine How I Met Your Father olarak ekrana gelecek dizinin başrol karakteri ve hikayesi açıklandı. İşte tüm bilgiler…
HILARY DUFF BAŞROLDE
Beyazperde'nin aktardığı habere göre, yeni dizi seyirciyi Sophie ve sıkı sıkıya bağlı arkadaş grubunun tam ortasına, 2021 yılına geri götüren bir hikaye olacak. Onlar, hayattan ne istediklerini sorgulayacak, flört uygulamaları ve sınırsız seçenekler çağında nasıl aşık olunacağını anlatacak.