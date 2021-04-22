How I Met Your Father dizisi ne zaman başlayacak? HIMYF dizisi oyuncu kadrosu belli oldu mu?

"SABIRSIZLANIYORUM"

Duff, "Kariyerimde harika karakterleri canlandırdığım için inanılmaz derecede şanslıydım ve Sophie rolünü üstlenmeyi dört gözle bekliyorum. How I Met Your Mother"ın büyük bir hayranı olarak, Carter ve Craig'in bebeklerinin devamı konusunda bana güvenmeleri için onur duydum ve hatta biraz gerginim. Isaac ve Elizabeth mükemmeller, onlarla ve tüm dahileriyle birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum" dedi.