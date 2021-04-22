How I Met Your Father dizisi ne zaman başlayacak? HIMYF dizisi oyuncu kadrosu belli oldu mu?
Tüm dünyada popüler bir hale gelen unutulmaz dizi How I Met Your Mother'ın devamı geliyor! How I Met Yout Mother'ın devam dizisi olarak ekranlarda yer alacak How I Met Your Father dizisi için çalışmalar başladı. 9 sezon süren serüvenle büyük bir hayran kitlesine sahip olan HMYM devam dizisi olan How I Met Your Father için Hulu çalışmalara başladı. Dizi hayranları bu haber karşısında heyecanla "How I Met Your Father ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte cevabı!
How I Met Your Mother'ın yaratıcıları Carter Bays ve Craig Thomas da yönetici yapımcı olarak yer alıyor. Hilary Duff, başrolün yanı sıra yapımcılığı üstlenecek ve Adam Londy yardımcı yapımcı olarak görev yapacak. 20th Television orijinal seride olduğu gibi stüdyo olarak hizmet verecek. Aptaker ve Berger şu anda stüdyoda genel bir anlaşma altında.
"SABIRSIZLANIYORUM"
Duff, "Kariyerimde harika karakterleri canlandırdığım için inanılmaz derecede şanslıydım ve Sophie rolünü üstlenmeyi dört gözle bekliyorum. How I Met Your Mother"ın büyük bir hayranı olarak, Carter ve Craig'in bebeklerinin devamı konusunda bana güvenmeleri için onur duydum ve hatta biraz gerginim. Isaac ve Elizabeth mükemmeller, onlarla ve tüm dahileriyle birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum" dedi.