RAMAZAN İMSAKİYE
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How I Met Your Father dizisi ne zaman başlayacak? HIMYF dizisi oyuncu kadrosu belli oldu mu?

Tüm dünyada popüler bir hale gelen unutulmaz dizi How I Met Your Mother'ın devamı geliyor! How I Met Yout Mother'ın devam dizisi olarak ekranlarda yer alacak How I Met Your Father dizisi için çalışmalar başladı. 9 sezon süren serüvenle büyük bir hayran kitlesine sahip olan HMYM devam dizisi olan How I Met Your Father için Hulu çalışmalara başladı. Dizi hayranları bu haber karşısında heyecanla "How I Met Your Father ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte cevabı!

22.04.2021 23:25 - Son Güncelleme: 22.04.2021 23:25
How I Met Your Father ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler?

Hulu kanalından, How I Met Your Mother'ın devam dizisi How I Met Your Father için onay çıktı. Başrolünde Hilary Duff'ın olduğu devam dizisinde, yakın gelecekte, Sophie (Duff) oğluna babasıyla nasıl tanıştığının hikayesini anlatacak.

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How I Met Your Father ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler?

Yeni dizi seyirciyi Sophie ve sıkı sıkıya bağlı arkadaş grubunun tam ortasına, 2021 yılına geri götüren bir hikaye olacak. Onlar, hayattan ne istediklerini sorgulayacak, flört uygulamaları ve sınırsız seçenekler çağında nasıl aşık olunacağını anlatacak.

How I Met Your Father ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler?

Yeni dizinin, orijinal hikayeyle bağlantılı olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Yeni dizi, This Us'ın ortak yaratıcıları olan, yeni dizide yazar ve yönetici yapımcı olarak görev yapacak, aynı zamanda Love, Victor'ın ortak yaratıcıları Isaac Aptaker ve Elizabeth Berger'den geliyor.

How I Met Your Father ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler?

How I Met Your Mother'ın yaratıcıları Carter Bays ve Craig Thomas da yönetici yapımcı olarak yer alıyor. Hilary Duff, başrolün yanı sıra yapımcılığı üstlenecek ve Adam Londy yardımcı yapımcı olarak görev yapacak. 20th Television orijinal seride olduğu gibi stüdyo olarak hizmet verecek. Aptaker ve Berger şu anda stüdyoda genel bir anlaşma altında.

How I Met Your Father ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler?

"SABIRSIZLANIYORUM"

Duff, "Kariyerimde harika karakterleri canlandırdığım için inanılmaz derecede şanslıydım ve Sophie rolünü üstlenmeyi dört gözle bekliyorum. How I Met Your Mother"ın büyük bir hayranı olarak, Carter ve Craig'in bebeklerinin devamı konusunda bana güvenmeleri için onur duydum ve hatta biraz gerginim. Isaac ve Elizabeth mükemmeller, onlarla ve tüm dahileriyle birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum" dedi.