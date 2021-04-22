Fekeli ölecek mi? Bir Zamanlar Çukurova Fekeli öldü mü? Gerçek çok başka çıktı! Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu?

FEKELİ ÖLECEK Mİ?

Elinde silahla Fekeli'nin karşısına çıkan Demir onun lafını geri alıp özür dilemesini ister. Geri adım atmayan Fekeli: "Ne olur sonra vurur musun beni? Var mı sen de o yürek? Kalp herkeste var yürek başka bir şey sözleriyle Demir'e karşılık verir.