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Alişan ve eşi Buse Varol meğer... Kız bebek bekleyen ünlü çift sosyal medya gündeminde!

2018 yılında Buse Varol ile dünyaevine giren Alişan, ikinci kez babalık duygusunu tatmak için gün sayıyor. Hamileliğinde 16. haftada olan Buse Varol'un hamileliği hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz haziran ayında eşi ve oğlunun da içinde bulunduğu aracıyla kaza yapan Alişan, şimdilerde babalık heyecanı yaşıyor. Magazin camiasının da yakından takip ettiği ünlü çiftin arasındaki yaş farkı merak konusu oldu. İkinci kez hamile olan ve kız bebek dünyaya getireceğinin müjdesini canlı yayında hayranlarıyla paylaşan Buse Varol ve eş Alişan'ın yaş farkı bakın kaç...

03.09.2020 10:53 - Son Güncelleme: 03.09.2020 11:26
Alişan ve eşi Buse Varol meğer... Kız bebek bekleyen ünlü çift sosyal medya gündeminde!

Demet Akalın ve Alişan, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Alişan'ın Sinan Akçıl hakkında yaptığı yorum Akalın'ı gülme krizine soktu. Gazetecilerin, "Sinan Akçıl şarkıyı beğenmemiş" sözleri üzerine şarkıcı, "Sinan da önüne gelene sallıyor bu aralar" dedi. Araya giren Alişan ise, "Sinan üç aydır göbeğini içine çekerek dolaştığı için..." diyerek, Akalın'ı gülme krizine soktu.

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Alişan ve eşi Buse Varol meğer... Kız bebek bekleyen ünlü çift sosyal medya gündeminde!

Burak adında bir oğlu olan ve eşi Buse Varol'la kız bebeklerini kucağına almaya hazırlanan Alişan, "Kız odası yapmaya başladık, masraflar arttı. Sabah programdan sonra ek iş yapmayı düşünüyorum" diyerek, espri yaptı.

Alişan ve eşi Buse Varol meğer... Kız bebek bekleyen ünlü çift sosyal medya gündeminde!

'ÖYLESİNE BİR ESPRİ YAPTIM'
Geçtiğimiz günlerde kızının ismi için "Plaka bozmak istemiyorum" esprisinin başka anlamlara çekilmesine kızan ve haksız yere linç yediğini söyleyen şarkıcı Alişan, "Öylesine bir espri yaptım." diye konuştu.

Alişan ve eşi Buse Varol meğer... Kız bebek bekleyen ünlü çift sosyal medya gündeminde!

İkinci kez anne-baba duygusunu tadacak olan Alişan ve eşi Buse Varol'un yaşı merak konusu oldu. İşte ikilinin arasındaki yaş farkı başta olmak üzere ünlülerin yaşları...

Alişan ve eşi Buse Varol meğer... Kız bebek bekleyen ünlü çift sosyal medya gündeminde!

GIGI HADID

23 Nisan 1995

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