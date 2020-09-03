Alişan ve eşi Buse Varol meğer... Kız bebek bekleyen ünlü çift sosyal medya gündeminde!

Demet Akalın ve Alişan, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Alişan'ın Sinan Akçıl hakkında yaptığı yorum Akalın'ı gülme krizine soktu. Gazetecilerin, "Sinan Akçıl şarkıyı beğenmemiş" sözleri üzerine şarkıcı, "Sinan da önüne gelene sallıyor bu aralar" dedi. Araya giren Alişan ise, "Sinan üç aydır göbeğini içine çekerek dolaştığı için..." diyerek, Akalın'ı gülme krizine soktu.