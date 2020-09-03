Nurgül Yeşilçay Acun Ilıcalı ile 18 yıl öncesine gitti! 'Ne gördüm şimdi ben?' diyeceğiniz bomba TBT!
Nurgül Yeşilçay Acun Ilıcalı ile 18 yıl öncesine ait bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Kısa süre içerisinde sosyal medya gündeminde yerini alan Acun Ilıcalı ve Nurgül Yeşilçay'ın yıllar önceki halini görenler kahkahaya boğuldu. Karantinaya girdikten sonra sosyal medya hesabından eğlenceli paylaşımlar yapmaya başlayan Nurgül Yeşilçay ve Acun Ilıcalı'nın yıllar önceki halini görmeye hazır mısınız? 'Ne gördüm şimdi ben?' diyeceğiniz bomba TBT!
Eski fotoğrafların paylaşıldığı perşembe gününe dair dikkat çekici kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Nurgül Yeşilçay, Teoman ve Acun Ilıcalı gibi isimlerle birlikte rol aldığı bir filmin sahnesine ait kareyi hesabının hikaye bölümünden paylaştı. Acun Ilıcalı'nın başına silah dayadığı bir kareyi paylaşmayı tercih eden Yeşilçay, 2002 yılına ait filmle ilgili olarak fotoğrafın üzerine esprili notlar düştü. İşte Acun Ilıcalı ve Nurgül Yeşilçay'ın eski hali başta olmak üzere ünlülerin değişimleri...