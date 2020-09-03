Nurgül Yeşilçay Acun Ilıcalı ile 18 yıl öncesine gitti! 'Ne gördüm şimdi ben?' diyeceğiniz bomba TBT!

Eski fotoğrafların paylaşıldığı perşembe gününe dair dikkat çekici kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Nurgül Yeşilçay, Teoman ve Acun Ilıcalı gibi isimlerle birlikte rol aldığı bir filmin sahnesine ait kareyi hesabının hikaye bölümünden paylaştı. Acun Ilıcalı'nın başına silah dayadığı bir kareyi paylaşmayı tercih eden Yeşilçay, 2002 yılına ait filmle ilgili olarak fotoğrafın üzerine esprili notlar düştü. İşte Acun Ilıcalı ve Nurgül Yeşilçay'ın eski hali başta olmak üzere ünlülerin değişimleri...