28 günde 15 kilo verdi! Açelya Akkoyun’un sır diyeti ile tığ gibi olacaksınız! İşte mum gibi erime sırrı

Mahallenin Muhtarları ve Böyle mi Olacaktı gibi dizilerde oynadığı rollerle dikkatleri üzerine çeken Açelya Akkoyun, zayıflama sürecinde disiplinli bir beslenme programı ve düzenli egzersiz yaparak kilo verdiğini söyledi. Ayrıca stresli olduğu zamanlarda da yeme alışkanlıklarını kontrol etmeye özen gösterdiğini açıkladı. Ünlü oyuncunun diyet programı ise merak konusu oldu.