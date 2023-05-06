28 günde 15 kilo verdi! Açelya Akkoyun'un sır diyeti ile tığ gibi olacaksınız! İşte mum gibi erime sırrı
Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun sır diyetiyle gündeme geldi. Akkoyun, kilo verme sürecinde profesyonel yardım aldığını ve diyetisyeninin önerilerine uyduğunu ifade etti. Daha sağlıklı ve düzenli bir beslenme programıyla beraber spor yaparak kilo verdiğini belirtti. Akkoyun, kilo vererek hayallerine adım attı. 4 haftada 15 kilo veren ünlü oyuncu bunu nasıl başardığını anlattı.
06.05.2023 08:51 - Son Güncelleme: 06.05.2023 08:51
Mahallenin Muhtarları ve Böyle mi Olacaktı gibi dizilerde oynadığı rollerle dikkatleri üzerine çeken Açelya Akkoyun, zayıflama sürecinde disiplinli bir beslenme programı ve düzenli egzersiz yaparak kilo verdiğini söyledi. Ayrıca stresli olduğu zamanlarda da yeme alışkanlıklarını kontrol etmeye özen gösterdiğini açıkladı. Ünlü oyuncunun diyet programı ise merak konusu oldu.
Açelya Akkoyun'un zayıflama sırrı ortaya çıktı. Mahallenin Muhtarları dizisinde 11 yıl boyunca rol alan güzel oyuncu formuyla da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.