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28 günde 15 kilo verdi! Açelya Akkoyun'un sır diyeti ile tığ gibi olacaksınız! İşte mum gibi erime sırrı

Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun sır diyetiyle gündeme geldi. Akkoyun, kilo verme sürecinde profesyonel yardım aldığını ve diyetisyeninin önerilerine uyduğunu ifade etti. Daha sağlıklı ve düzenli bir beslenme programıyla beraber spor yaparak kilo verdiğini belirtti. Akkoyun, kilo vererek hayallerine adım attı. 4 haftada 15 kilo veren ünlü oyuncu bunu nasıl başardığını anlattı.

06.05.2023 08:51 - Son Güncelleme: 06.05.2023 08:51
28 günde 15 kilo verdi! Açelya Akkoyun’un sır diyeti ile tığ gibi olacaksınız! İşte mum gibi erime sırrı

Mahallenin Muhtarları ve Böyle mi Olacaktı gibi dizilerde oynadığı rollerle dikkatleri üzerine çeken Açelya Akkoyun, zayıflama sürecinde disiplinli bir beslenme programı ve düzenli egzersiz yaparak kilo verdiğini söyledi. Ayrıca stresli olduğu zamanlarda da yeme alışkanlıklarını kontrol etmeye özen gösterdiğini açıkladı. Ünlü oyuncunun diyet programı ise merak konusu oldu.

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28 günde 15 kilo verdi! Açelya Akkoyun’un sır diyeti ile tığ gibi olacaksınız! İşte mum gibi erime sırrı

Açelya Akkoyun'un zayıflama sırrı ortaya çıktı. Mahallenin Muhtarları dizisinde 11 yıl boyunca rol alan güzel oyuncu formuyla da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

28 günde 15 kilo verdi! Açelya Akkoyun’un sır diyeti ile tığ gibi olacaksınız! İşte mum gibi erime sırrı

"TEK ÖĞÜN YİYORDUM"

Bol bol su içip spor yaptığını söyleyen oyuncu, bunu yıllar içinde alışkanlık haline getirdiğini ve hayallerine kavuştuğunu belirtti.

28 günde 15 kilo verdi! Açelya Akkoyun’un sır diyeti ile tığ gibi olacaksınız! İşte mum gibi erime sırrı

Şimdilerde de düzenli beslenen oyuncu hayatından ekmeği çıkardığını itiraf etti. Ayrıca kilo vermek için insanın önce kendine inanması gerektiğinin altını çizdi.

28 günde 15 kilo verdi! Açelya Akkoyun’un sır diyeti ile tığ gibi olacaksınız! İşte mum gibi erime sırrı

"BEN SENİ SEVERİM AMA BEĞENEMEM"

Akkoyun, o dönem yaşadıklarını şu sözler ile anlattı:

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