12 yıl aynı yastığa baş koydular! Güldür Güldür’ün yıldızları Alper Kul ile Aylin Kontente’nin çocuklarına bakın! “Küçük aynı annesi”

İnsanlar Alemi programındaki rol arkadaşı Aylin Kontente ile 18 Aralık 2012 tarihinde dünyaevine giren Alper Kul'un bu evlilikten Arel ve Leo adında iki oğlu oldu. Son olarak Güldür Güldür Show'da birlikte rol alan ünlü çiftin çocukları merak edildi. İki evladı olan çiftin küçük oğullarını görenler ise "Annesinin aynısı" yorumunda bulundu. İşte Alper Kul ile Aylin Kontente'nin sevimlilik abidesi çocukları...