Hollywood yıldızı Robert de Niro İstanbul'a ayak bastı: "Bu şehirde film yapmak eminim müthiş olur"

İşte De Niro'nun açıklamalarından satır başları;



"Daha önce de İstanbul'a gelmiştim ama uzun kalmamıştım. Burada olmak gerçekten müthiş. İstanbul'da şimdilik film yapmayı düşünmüyorum. Bu şehirde film yapmak eminim müthiş olur. Tabii önce bir senaryo lazım.



