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Haberler Magazin Hollywood yıldızı Robert de Niro İstanbul'a ayak bastı: "Bu şehirde film yapmak eminim müthiş olur"

Hollywood yıldızı Robert de Niro İstanbul'a ayak bastı: "Bu şehirde film yapmak eminim müthiş olur"

Hollywood yıldızı Robert De Niro, İstanbul'da düzenlenen bir etkinlik için Türkiye'ye geldi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan De Niro, İstanbul'dan övgü dolu sözlerle bahsederek, "Burada olmak gerçekten müthiş. İstanbul'da şimdilik film yapmayı düşünmüyorum. Bu şehirde film yapmak eminim müthiş olur" ifadelerini kullandı.

26.06.2022 21:08 - Son Güncelleme: 26.06.2022 21:31
Hollywood yıldızı Robert de Niro İstanbul’a ayak bastı: Bu şehirde film yapmak eminim müthiş olur

'Baba serisi', 'Bir Zamanlar Amerika', 'Sıkı Dostlar' gibi birçok filmde rol alan dünyaca ünlü oyuncu 79 yaşındaki Robert De Niro, ortağı olduğu Japon restoranının İstanbul şubesindeki etkinliği için Türkiye'ye geldi.

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Hollywood yıldızı Robert de Niro İstanbul’a ayak bastı: Bu şehirde film yapmak eminim müthiş olur

"BU ŞEHİRDE FİLM YAPMAK EMİNİM MÜTHİŞ OLUR"
Basın toplantısında konuşan Robert De Niro çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hollywood yıldızı Robert de Niro İstanbul’a ayak bastı: Bu şehirde film yapmak eminim müthiş olur

İşte De Niro'nun açıklamalarından satır başları;

"Daha önce de İstanbul'a gelmiştim ama uzun kalmamıştım. Burada olmak gerçekten müthiş. İstanbul'da şimdilik film yapmayı düşünmüyorum. Bu şehirde film yapmak eminim müthiş olur. Tabii önce bir senaryo lazım.

Hollywood yıldızı Robert de Niro İstanbul’a ayak bastı: Bu şehirde film yapmak eminim müthiş olur

Yemek herkesi bir araya getiren bir organizasyon. 'Sıkı Dostlar' filminde Martin Scorsese'nin annesi yemek yapmıştı. Restoran işi zor bir iş. Ben bu konuda şanslıyım, yanımdakiler çok önemli kişiler.

Hollywood yıldızı Robert de Niro İstanbul’a ayak bastı: Bu şehirde film yapmak eminim müthiş olur

"İSTANBUL'DA FİLM ÇEKMEK MÜTHİŞ OLUR"
Türk sineması hakkında bir bilgim yok. Zaten son zamanlarda film izlemiyorum ama İstanbul'da bir film çekmek müthiş olur diye düşünüyorum.

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