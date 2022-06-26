Hollywood yıldızı Robert de Niro İstanbul'a ayak bastı: "Bu şehirde film yapmak eminim müthiş olur"
Hollywood yıldızı Robert De Niro, İstanbul'da düzenlenen bir etkinlik için Türkiye'ye geldi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan De Niro, İstanbul'dan övgü dolu sözlerle bahsederek, "Burada olmak gerçekten müthiş. İstanbul'da şimdilik film yapmayı düşünmüyorum. Bu şehirde film yapmak eminim müthiş olur" ifadelerini kullandı.
26.06.2022 21:08 - Son Güncelleme: 26.06.2022 21:31
'Baba serisi', 'Bir Zamanlar Amerika', 'Sıkı Dostlar' gibi birçok filmde rol alan dünyaca ünlü oyuncu 79 yaşındaki Robert De Niro, ortağı olduğu Japon restoranının İstanbul şubesindeki etkinliği için Türkiye'ye geldi.
"BU ŞEHİRDE FİLM YAPMAK EMİNİM MÜTHİŞ OLUR"
Basın toplantısında konuşan Robert De Niro çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"İSTANBUL'DA FİLM ÇEKMEK MÜTHİŞ OLUR"
Türk sineması hakkında bir bilgim yok. Zaten son zamanlarda film izlemiyorum ama İstanbul'da bir film çekmek müthiş olur diye düşünüyorum.