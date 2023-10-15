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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir’i Oktay Kaynarca’dan çocuk itirafı! Oktay Kaynarca “Hayatı kaçırdım diyebilirim” deyip açıkladı

ATV ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Ceyazir karakterini canlandıran Oktay Kaynarca, A Para'da yayınlanan Biz Bize programına konuk oldu. Özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan başarılı oyuncu, çocuk itirafıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. İşte "Hayatı kaçırdım diyebilirim" ifadelerini kullanan Kaynarca'nın o açıklamaları...

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Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 09:04 Güncelleme 15 Ekim 2023, 09:12
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir’i Oktay Kaynarca’dan çocuk itirafı! Oktay Kaynarca “Hayatı kaçırdım diyebilirim” deyip açıkladı 1

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, A Para'da yayınlanan Biz Bize programına konuk oldu.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir’i Oktay Kaynarca’dan çocuk itirafı! Oktay Kaynarca “Hayatı kaçırdım diyebilirim” deyip açıkladı 2

Salı akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ve özel hayatı hakkında konuşan Kaynarca, çocuk itirafıyla dikkat çekti. Günaydın'dan İlker Kesici de programdaki açıklamalardan önemli satır başlarını kaleme aldı. İşte Biz Bize programından satır başları...

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir’i Oktay Kaynarca’dan çocuk itirafı! Oktay Kaynarca “Hayatı kaçırdım diyebilirim” deyip açıkladı 3

"İşin yapımcılık kısmı çok zor. Sadece yapımcılık yapıyor olsan çok keyifli ama sürekli ekibin içinde sette olduğum için biraz yorucu geçiyor.

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