Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Cezayir’i Oktay Kaynarca’dan çocuk itirafı! Oktay Kaynarca “Hayatı kaçırdım diyebilirim” deyip açıkladı

1 Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, A Para'da yayınlanan Biz Bize programına konuk oldu.

2 Salı akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ve özel hayatı hakkında konuşan Kaynarca, çocuk itirafıyla dikkat çekti. Günaydın'dan İlker Kesici de programdaki açıklamalardan önemli satır başlarını kaleme aldı. İşte Biz Bize programından satır başları...