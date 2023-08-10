Hira Kurt annesiyle babasının romantik anlarını paylaştı! Demet Akalın'dan yanıt gecikmedi! Okan Kurt'un sarıp sarmaladığı Akalın...

Her hareketi olan olan Demet Akalın'ın Okan Kurt ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Hira sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Akalın ve Kurt'un romantik anlarını paylaşan Hira'ya annesinden geri bildirim gecikmedi. Instagram'da 2 bini aşkın takipçisi bulunan Hira'nın o paylaşımı çok konuşuldu. Ünlü şarkıcının kızının babasıyla samimi halleri sosyal medyayı sallarken, kızları Hira'nın paylaşımı dikkat çekti. İşte detaylar...
Ünlü şarkıcı Demet Akalın ve Okan Kurt aşka geldi. Çiftin romantik anları sosyal medyaya damga vururken, Hira Kurt kendi hesabından bakın ne yaptı...
Demet Akalın'ın kızı Hira Kurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. 11 yıl aynı yastığa baş koyduğu kızının babası Okan Kurt ile sarıldığı anları paylaşan Demet Akalın sosyal medyada yorum ve beğeni yağmuruna tutulmuştu.