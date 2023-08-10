Hira Kurt annesiyle babasının romantik anlarını paylaştı! Demet Akalın'dan yanıt gecikmedi! Okan Kurt'un sarıp sarmaladığı Akalın...

Her hareketi olan olan Demet Akalın'ın Okan Kurt ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Hira sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Akalın ve Kurt'un romantik anlarını paylaşan Hira'ya annesinden geri bildirim gecikmedi. Instagram'da 2 bini aşkın takipçisi bulunan Hira'nın o paylaşımı çok konuşuldu. Ünlü şarkıcının kızının babasıyla samimi halleri sosyal medyayı sallarken, kızları Hira'nın paylaşımı dikkat çekti. İşte detaylar...