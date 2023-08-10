3,5 aylık hamile olan Yasemin Şefkatli ilk kez konuştu! “Bebek sahibi olmayı tabii ki istiyorduk ama...” Meğer İbrahim Tatlıses...

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses'le 2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli'nin hamile olduğu iddia edilmişti. İbrahim Tatlıses de iddiaları doğrularken ikiz bebek müjdesini vermişti. 3,2 aylık hamile olan Yasemin Şefkatli ilk kez konuştu. "Kayınbabam bizden erken davrandı" diyen Şefkatli, hamilelik sürecini anlattı. İşte Yasemin Şefkatli'nin Şamdan Plus'a yaptığı o açıklama...
1983 yılında aşk yaşamaya başlayan İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın İdo Tatlıses adında bir evladı oldu.18 yıl sonra yollarını ayıran ikilinin oğulları İdo Tatlıses, babasının izinden giderek meslek olarak şarkıcılığı tercih etti.
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken İdo Tatlıses, 2021 yılında uzun süredir aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturdu.
Geçtiğimiz sene verdiği bir röportajda evliliğin güzel gittiğini dile getiren İdo Tatlıses, annesi Derya Tuna'nın torun istediğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı: "Çocuk için erken olduğunu düşünüyoruz ama annem ilk günden beri torun torun diye sayıklıyor. En hayırlı zamanda olmasını diliyoruz. Çocuk güzel bir şey, bakalım kısmet"