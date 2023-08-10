51'lik İnci Türkay’ın nostaljik paylaşımı ortalığı salladı! Son hali olay oldu! Sihirli Annem’in Betüş’üydü! “Zaman nasıl da acımasız...”

2003 yılında yayın hayatına başlayan Sihirli Annem'de Betüş karakterini canlandıran ve bu rolle hafızalara kazınan İnci Türkay, sosyal medya hesabında nostaljik bir paylaşımda bulundu. Türkay, çocukluk yıllarına ait bir aile fotoğrafını Instagram'da yayınladı. Türkay'ın annesi güzelliğiyle büyülerken oyuncunun çocukluk hali beğeni topladı. Paylaşımın ardından Türkay'ın son hali de gündeme geldi. 51 yaşındaki ünlü oyuncunun son halini görenler şaşıp kaldı. İşte İnci Türkay'ın nostaljik paylaşımı ve son hali...