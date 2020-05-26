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Yonca Evcimik evde göbek attı ilk yorum ünlü isimden geldi! Yonca Evcimik kaç yaşında?

Yonca Evcimik göbek şov paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Fit görünümü ile adeta yıllara meydan okuyan Yonca Evcimik, oryantal dansı ile adından söz ettirdi. 1996 yılında Çılgın Bediş dizisinde oyunculuğu ile hafızalara kazınan hem oyuncu hem de şarkıcı olan Yonca Evcimik'in evde göbek attığı anların videosuna ilk yorum Deniz Seki'den geldi. Yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Yonca Evcimik, son hali herkesi şaşırttı. Göbek şovu ile dikkat çeken Yance Evcimik'in yaşı ise merak konusu oldu.

26.05.2020 16:04 - Son Güncelleme: 26.05.2020 17:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





