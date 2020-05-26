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Yonca Evcimik evde göbek attı ilk yorum ünlü isimden geldi! Yonca Evcimik kaç yaşında?

Yonca Evcimik göbek şov paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Fit görünümü ile adeta yıllara meydan okuyan Yonca Evcimik, oryantal dansı ile adından söz ettirdi. 1996 yılında Çılgın Bediş dizisinde oyunculuğu ile hafızalara kazınan hem oyuncu hem de şarkıcı olan Yonca Evcimik'in evde göbek attığı anların videosuna ilk yorum Deniz Seki'den geldi. Yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Yonca Evcimik, son hali herkesi şaşırttı. Göbek şovu ile dikkat çeken Yance Evcimik'in yaşı ise merak konusu oldu.

26.05.2020 16:04 - Son Güncelleme: 26.05.2020 17:17
Yonca Evcimik evde göbek attı ilk yorum ünlü isimden geldi! Yonca Evcimik kaç yaşında?

Yonca Evcimik, oryantal dansı yaptığı anların videosunu Instagram hesabından paylaştı, ilk yorum 'Fıstık' diyen Deniz Seki'den oldu. Göbek Şov yapan Yonca Evcimik'in videosu beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Yonca Evcimik evde göbek attı ilk yorum ünlü isimden geldi! Yonca Evcimik kaç yaşında?

Karantina sürecini evinde geçiren Yonca Evcimik'in yaşı merak konusu oldu.

Yonca Evcimik evde göbek attı ilk yorum ünlü isimden geldi! Yonca Evcimik kaç yaşında?

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Yonca Evcimik evde göbek attı ilk yorum ünlü isimden geldi! Yonca Evcimik kaç yaşında?

MAZHAR ALANSON

13 Şubat 1950

Yonca Evcimik evde göbek attı ilk yorum ünlü isimden geldi! Yonca Evcimik kaç yaşında?

BİRİCİK SUDEN

1963

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