Hilal Özdemir'den eski eşi Hazım Körmükçü hakkında şok açıklama: İntihara teşebbüs etti
Hazım Körmükçü ile evliliğini 2015 yılında sonlandıran Hilal Özdemir, karantina sürecinde yaptığı açıklamalarla günlerce konuşulmuştu. Eski eşi Hazım Körmükçü'nün nafaka ödemediğini ve ekonomik açıdan zor günler geçirdiğinin söyleyen Özdemir'den yeni açıklamalar geldi. 'Söylemezsem Olmaz' programına katılan Özdemir, Körmükçü'nün intihara teşebbüs ettiğini ileri sürdü.
"Kızılay'a başvurdum, yardım geldi ama erzak 10 gün yetti. Evde hiçbir şey kalmamıştı, mahalle muhtarına başvurdum. Hayatın gerçeği bu. Sanatçı olmam rahat geçindiğim anlamına gelmiyor. Bu pandemi sürecinde çocuklarıma bakmaya çalışıyorum. Kiramı ödeyemiyorum. Bayrama erzak alarak girdim. Çocuklarımın babası ortada yok hiçbir şekilde. Bu çocuklar ağaç kabuğundan mı çıktılar? Neden aramıyor sormuyor. 5 aydır nafaka ödemiyor, ortada yok."