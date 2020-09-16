Hilal Özdemir'den eski eşi Hazım Körmükçü hakkında şok açıklama: İntihara teşebbüs etti

Sunucu Seren Serengil'in "Hazım Körmükçü'nün sizden ayrılmamak için intihara teşebbüs ettiği doğru mu?" sorusuna Özdemir, "Maalesef öyle bir süreç oldu. İki kere teşebbüs etti. Eski eşimden şiddet de gördüm. Ama ifşa etmedim. Utanarak bunu saklamak çok yanlıştı." dedi.