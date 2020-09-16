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Hilal Özdemir'den eski eşi Hazım Körmükçü hakkında şok açıklama: İntihara teşebbüs etti

Hazım Körmükçü ile evliliğini 2015 yılında sonlandıran Hilal Özdemir, karantina sürecinde yaptığı açıklamalarla günlerce konuşulmuştu. Eski eşi Hazım Körmükçü'nün nafaka ödemediğini ve ekonomik açıdan zor günler geçirdiğinin söyleyen Özdemir'den yeni açıklamalar geldi. 'Söylemezsem Olmaz' programına katılan Özdemir, Körmükçü'nün intihara teşebbüs ettiğini ileri sürdü.

16.09.2020 16:18 - Son Güncelleme: 16.09.2020 16:18
Hilal Özdemir'den eski eşi Hazım Körmükçü hakkında şok açıklama: İntihara teşebbüs etti

Hilal Özdemir, 'Söylemezsem Olmaz' programına konuk oldu. Eski evliliğiyle gündeme gelen ünlü şarkıcı Özdemir, hem yaşadığı maddi zorlukları hem de eski eşi Hazım Körmükçü'yü anlattı.

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Hilal Özdemir'den eski eşi Hazım Körmükçü hakkında şok açıklama: İntihara teşebbüs etti

2015 yılında boşandığı eski eşi Hazım Körmükçü için "Çocuklarını görmüyor ve nafakasını ödemiyor." diyen ünlü şarkıcı, zor günlerinden eski eşini sorumlu tuttu.

Hilal Özdemir'den eski eşi Hazım Körmükçü hakkında şok açıklama: İntihara teşebbüs etti

Sunucu Seren Serengil'in "Hazım Körmükçü'nün sizden ayrılmamak için intihara teşebbüs ettiği doğru mu?" sorusuna Özdemir, "Maalesef öyle bir süreç oldu. İki kere teşebbüs etti. Eski eşimden şiddet de gördüm. Ama ifşa etmedim. Utanarak bunu saklamak çok yanlıştı." dedi.

Hilal Özdemir'den eski eşi Hazım Körmükçü hakkında şok açıklama: İntihara teşebbüs etti

Geçtiğimiz aylarda canlı yayında gözyaşlarına boğulan Özdemir, pandemi sürecinde ekonomik olarak dara düştüğünü şu sözlerle dile getirmişti:

Hilal Özdemir'den eski eşi Hazım Körmükçü hakkında şok açıklama: İntihara teşebbüs etti

"Kızılay'a başvurdum, yardım geldi ama erzak 10 gün yetti. Evde hiçbir şey kalmamıştı, mahalle muhtarına başvurdum. Hayatın gerçeği bu. Sanatçı olmam rahat geçindiğim anlamına gelmiyor. Bu pandemi sürecinde çocuklarıma bakmaya çalışıyorum. Kiramı ödeyemiyorum. Bayrama erzak alarak girdim. Çocuklarımın babası ortada yok hiçbir şekilde. Bu çocuklar ağaç kabuğundan mı çıktılar? Neden aramıyor sormuyor. 5 aydır nafaka ödemiyor, ortada yok."

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