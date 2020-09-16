Bige Önal'ın sevgilisi o ünlü oyuncu çıktı! 30 yaşındaki Bige Önal'ın sevgilisi Çukur'un yıldızı...
Son dönemin parlayan yıldızlarından biri de Bige Önal oldu. Yer aldığı dizilerle adından söz ettiren 30 yaşında oyuncu sosyal medyada da oldukça aktif. Ancak özel hayatını gözlerden uzak tutmayı seven Bige Önal, eski futbolcu Erhan Önal'ın kızı. Peki Bige Önal'ın sevgilisinin kim olduğunu biliyor musunuz? İşte başta Bige Önal olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.
16.09.2020 16:52
- Son Güncelleme: 16.09.2020 16:52
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