Hilal Altınbilek bornozlu pozuyla Ebru Şallı'ya benzetildi! Bir Zamanlar Çukurova set hatırası...
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek Instagram paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Normalleşme süreci ile birlikte tatil sezonunu açan 29 yaşındaki Hilal Altınbilek, merhum oyuncu Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan ile denizde el ele görüntülenmişti. Altınbilek, aşk iddialarını babası ile fotoğrafını "Tek ve gerçek aşkım" notuyla paylaşarak yalanlamıştı. Güzel oyuncunun, "Akşam saatleri set hatırasıdır... iyi akşamlar herkese" yazısı ile yaptığı paylaşım, Bir Zamanlar Çukurova seyircisini heyecanlandırırken, bazı sosyal medya kullanıcıları, Hilal Altınbilek'i Ebru Şallı'ya benzetti. Altınbilek, geçtiğimiz günlerde bikinili fotoğraflarıyla da dikkat çekmiş, yine Ebru Şallı'ya olan benzerliği konuşulmuştu.
atv ekranlarının sevilen dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova, 2 sezondur ekranda adeta fırtına estiriyor… Başarılı performansıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Hilal Altınbilek de Züleyha karakteri ile kalpleri kazanmaya devam ediyor. Hilal Altınbilek bornozlu paylaşımıyla hem dizi hayranlarını heyecanlandırdı hem de Ebru Şallı'ya olan benzerliği ile dikkat çekti.
Hilal Altınbilek'in, "Akşam saatleri set hatırasıdır… İyi akşamlar herkese" notuyla yaptığı paylaşım binlerce beğeni aldı ve ekibin yeniden bir araya geldiğini ve çekimlerin başlayacağı yönünde düşünceye kapılan dizi hayranları büyük mutluluk yaşadıklarını yorumlarıyla belirtti. "Züleyha'yı özledik, hadi dizi başlasın artık" şeklinde yorumlar yapıldı.