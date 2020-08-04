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Hilal Altınbilek bornozlu pozuyla Ebru Şallı'ya benzetildi! Bir Zamanlar Çukurova set hatırası...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek Instagram paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Normalleşme süreci ile birlikte tatil sezonunu açan 29 yaşındaki Hilal Altınbilek, merhum oyuncu Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan ile denizde el ele görüntülenmişti. Altınbilek, aşk iddialarını babası ile fotoğrafını "Tek ve gerçek aşkım" notuyla paylaşarak yalanlamıştı. Güzel oyuncunun, "Akşam saatleri set hatırasıdır... iyi akşamlar herkese" yazısı ile yaptığı paylaşım, Bir Zamanlar Çukurova seyircisini heyecanlandırırken, bazı sosyal medya kullanıcıları, Hilal Altınbilek'i Ebru Şallı'ya benzetti. Altınbilek, geçtiğimiz günlerde bikinili fotoğraflarıyla da dikkat çekmiş, yine Ebru Şallı'ya olan benzerliği konuşulmuştu.

04.08.2020 13:37 - Son Güncelleme: 04.08.2020 13:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





