Müge Anlı'yı o dizide görenler şaştı kaldı! Gençliğiyle hayran bırakan Müge Anlı meğer yıllar önce bakın hangi dizide rol almış...

Müge Anlı'yı o dizide görenler şaştı kaldı! Atv ekranlarının sevilen sunucusu, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile Türkiye gündemini belirlemeye devam ediyor. 47 yaşındaki Müge Anlı, özel hayatını gözler önünde yaşamayı tercih etmeyen ünlüler arasında... Hal böyle olunca hayranları hakkında her şeyi merak ediyor. Atv ekranlarında başarıdan başarıya imza atan Müge Anlı'nın gençlik halini görenler güzelliğine hayran kalıyor. Verdiği radikal kararla Instagram hesabı açan Anlı, sosyal medyada da oldukça iddialı. 1 günde 1 milyon takipçiye ulaşan Müge Anlı, eski halleriyle dikkat çekti. Başarılı televizyoncuyu 2015 yılında Atv ekranlarında yayınlanan o dizide rol aldığını görenler şoke oldu.

30.05.2021 10:00 - Son Güncelleme: 30.05.2021 10:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





