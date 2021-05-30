Müge Anlı'yı o dizide görenler şaştı kaldı! Gençliğiyle hayran bırakan Müge Anlı meğer yıllar önce bakın hangi dizide rol almış...
Müge Anlı'yı o dizide görenler şaştı kaldı! Atv ekranlarının sevilen sunucusu, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile Türkiye gündemini belirlemeye devam ediyor. 47 yaşındaki Müge Anlı, özel hayatını gözler önünde yaşamayı tercih etmeyen ünlüler arasında... Hal böyle olunca hayranları hakkında her şeyi merak ediyor. Atv ekranlarında başarıdan başarıya imza atan Müge Anlı'nın gençlik halini görenler güzelliğine hayran kalıyor. Verdiği radikal kararla Instagram hesabı açan Anlı, sosyal medyada da oldukça iddialı. 1 günde 1 milyon takipçiye ulaşan Müge Anlı, eski halleriyle dikkat çekti. Başarılı televizyoncuyu 2015 yılında Atv ekranlarında yayınlanan o dizide rol aldığını görenler şoke oldu.
Müge Anlı'yı o dizide görenler şaştı kaldı! Müge Anlı Atv ekranlarında yalnızca Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla değil, 2015 yılında yayınlanan reyting rekortmeni dizide aldığı rol ile de izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Aslen Arnavut göçmeni olan Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.