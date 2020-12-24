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Sadakatsiz dizisinin Mert'i Eren Vurdem Derya Yıldırım ile sessiz sedasız evlendi mi? Instagram'da olay yaratan detay...

Sadakatsiz dizisinin Mert'i Eren Vurdem, Derya Yıldırım ile sessiz sedasız evlendi mi? Instagram'da şoke eden detay... Nazara inandığı için ortalarda görünmemeye çalıştıkları iddia edilen Eren Vurdem-Derya Yıldırım aşkı magazin gündemine bomba gibi düşerken, Derya Yıldırım'ın Instagram hesabındaki o detay kafaları karıştırdı. Ardından Derya Yıldırım'ın Eren Vurdem'in eşi olduğu iddia edildi. Sadakatsiz dizisinin Mert'i Eren Vurdem'in sevgilisi Derya Yıldırım 1990'da Fransa'da dünyaya geldi.

24.12.2020 17:18 - Son Güncelleme: 24.12.2020 17:18
Sadakatsiz dizisinin Mert'i Eren Vurdem'in eşi bakın kim çıktı! Instagram'da olay yaratan detay...

Sadakatsiz dizisinin Mert'i Eren Vurdem Derya Yıldırım ile sessiz sedasız evlendi mi? 'Sadakatsiz' dizisinde 'Mert' karakterine hayat veren Eren Vurdem, müzisyen Derya Yıldırım ile uzun bir süredir aşk yaşıyor.

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Sadakatsiz dizisinin Mert'i Eren Vurdem'in eşi bakın kim çıktı! Instagram'da olay yaratan detay...

Göz önünde bulunmak istemeyen ikiliden Derya Yıldırım'ın Instagram hesabında soyadına Vurdem'i eklemesi herkesi şoke etti. Bu hamle akıllara, 'Eren Vurdem Derya Yıldırım ile sessiz sedasız evlendi mi?' sorularını getirdi.

Sadakatsiz dizisinin Mert'i Eren Vurdem'in eşi bakın kim çıktı! Instagram'da olay yaratan detay...

İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

Sadakatsiz dizisinin Mert'i Eren Vurdem'in eşi bakın kim çıktı! Instagram'da olay yaratan detay...

EREN VURDEM VE DERYA YILDIRIM

Sadakatsiz dizisinin Mert'i Eren Vurdem'in eşi bakın kim çıktı! Instagram'da olay yaratan detay...

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