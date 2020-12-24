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Sadakatsiz dizisinin Mert'i Eren Vurdem Derya Yıldırım ile sessiz sedasız evlendi mi? Instagram'da olay yaratan detay...

Sadakatsiz dizisinin Mert'i Eren Vurdem, Derya Yıldırım ile sessiz sedasız evlendi mi? Instagram'da şoke eden detay... Nazara inandığı için ortalarda görünmemeye çalıştıkları iddia edilen Eren Vurdem-Derya Yıldırım aşkı magazin gündemine bomba gibi düşerken, Derya Yıldırım'ın Instagram hesabındaki o detay kafaları karıştırdı. Ardından Derya Yıldırım'ın Eren Vurdem'in eşi olduğu iddia edildi. Sadakatsiz dizisinin Mert'i Eren Vurdem'in sevgilisi Derya Yıldırım 1990'da Fransa'da dünyaya geldi.

24.12.2020 17:18 - Son Güncelleme: 24.12.2020 17:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





