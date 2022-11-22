"Hiç mi seveni yokmuş..." 6.5 aylık hamile Fahriye Evcen'in okul yıllığında yazanlar şoke etti!
Fahriye Evcen, paylaşımıyla sosyal medya gündeminde yerini aldı. Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun olan güzel oyuncu, üniversite yıllığını paylaştı.
22.11.2022 09:18 - Son Güncelleme: 22.11.2022 09:18
İkinci çocuğuna hamile oyuncu Fahriye Evcen birçok kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Oyuncunun okul yıllarına ait yıllığı ortaya çıktı. Yıllığında yazanlar ise şoke etti.
Okul yıllığında diğer öğrencilerin yıllığında yazan yorumlar dikkat çekerken, Fahriye Evcen'in anı kısmının boş olması ve okul tarafından; "Arkadaşımıza sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir hayat diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.