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Haberler Magazin "Hiç mi seveni yokmuş..." 6.5 aylık hamile Fahriye Evcen'in okul yıllığında yazanlar şoke etti!

"Hiç mi seveni yokmuş..." 6.5 aylık hamile Fahriye Evcen'in okul yıllığında yazanlar şoke etti!

Fahriye Evcen, paylaşımıyla sosyal medya gündeminde yerini aldı. Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun olan güzel oyuncu, üniversite yıllığını paylaştı.

takvim.com.tr
22.11.2022 09:18 - Son Güncelleme: 22.11.2022 09:18
Hiç mi seveni yokmuş... 6.5 aylık hamile Fahriye Evcen’in okul yıllığında yazanlar şoke etti!

İkinci çocuğuna hamile oyuncu Fahriye Evcen birçok kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Oyuncunun okul yıllarına ait yıllığı ortaya çıktı. Yıllığında yazanlar ise şoke etti.

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Hiç mi seveni yokmuş... 6.5 aylık hamile Fahriye Evcen’in okul yıllığında yazanlar şoke etti!

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan güzel oyuncu, üniversite yıllarına ait okul yıllığını paylaştı ve sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Hiç mi seveni yokmuş... 6.5 aylık hamile Fahriye Evcen’in okul yıllığında yazanlar şoke etti!

Kep töreninde eğlenceli pozlarıyla dikkat çeken güzel oyuncunun okul yıllığı da bir hayli dikkat çekti.

Hiç mi seveni yokmuş... 6.5 aylık hamile Fahriye Evcen’in okul yıllığında yazanlar şoke etti!

Okul yıllığında diğer öğrencilerin yıllığında yazan yorumlar dikkat çekerken, Fahriye Evcen'in anı kısmının boş olması ve okul tarafından; "Arkadaşımıza sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir hayat diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Hiç mi seveni yokmuş... 6.5 aylık hamile Fahriye Evcen’in okul yıllığında yazanlar şoke etti!

Görenlerin gözünden kaçmayan bu ifadeler oldukça dikkat çekti.

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