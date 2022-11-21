Aleyna Tilki frikik verdi Hatice'nin o sözleri ortalığı karıştırdı! "Biraz kaçmış ayarı" dedi sosyal medya: "Sen de sahnede poponu açmıştın"
Aleyna Tilki frikik verdi Hatice'nin o sözleri ortalığı karıştırdı! "Biraz kaçmış ayarı" diyen Hatice'ye sosyal medya: "Sen de sahnede poponu açmıştın" yorumları yağdı. Önceki gün Etiler'deki bir mekanda görüntülenen Tilki'nin, giydiği mini etekle başı derde girdi. Tilki'nin çekiştirerek kapatmaya çalıştığı minisi kalça kısmına kadar açıldı. 3 yıl önce bir defilede boy gösteren şarkıcı Hatice o dönem podyumda aniden poposunu açarak gündeme bomba gibi düşmüştü. Günlerce konuşulan 43 yaşındaki Hatice, Aleyna Tilki'nin frikik verdiğini görünce bakın ne dedi.
"SEN DE SAHNEDE POPONU AÇMIŞTIN"
Aleyna Tilki frikik verdi Hatice'nin o sözleri ortalığı karıştırdı! "Biraz kaçmış ayarı" dedi sosyal medya birbirine girdi.
Magazin gündeminin vazgeçilmez ismi Aleyna Tilki, yeni bir skandala daha imza attı.Sahne kostümleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan Tilki, önceki akşam Etiler'de görüntülendi.
MİNİSİ İLE FRİKİK VERDİ
Yanında bulunan arkaşının fotoğraflarını çeken Tilki, gazetecilerin sorularını yanıtlamadı. Mini eteğiyle dikkat çeken Aleyna Tilki, azizliğe uğradı. Süper minisi ve yüksek topuklu ayakkabılarıyla yürüyen Tilki'nin eteği açıldı.
Aleyna Tilki'nin eteğini çekiştirdiği anlar sosyal medyada da dikkat çekti. Aleyna'nın o halini gören ve bir dönem defilede aniden poposunu açarak gündeme gelen Hatice kendini tutamadı.