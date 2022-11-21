Fatih Kısaparmak'ın eşi bakın kim çıktı! 31 yıllık aşkın iki de meyvesi var ünlü aileyi görenler: "Maaile yetenek abideleri"
Fatih Kısaparmak'ın eşi bakın kim çıktı! 31 yıllık aşkın iki de meyvesi var ünlü aileyi görenler, "Maaile yetenek abideleri" yorumları yaptı. Türk halk müziğinin güçlü yorumcusu, söz yazarı ve bestekarı Fatih Kısaparmak, yıllar sonra geçtiğimiz ay ortaya çıktı. 10 yıl aradan sonra katıldığı programla adından söz ettiren Fatih Kısaparmak'ın eşi ve oğlunu görenler şaşkına döndü. Babası ile birlikte türküler seslendiren Kaan Kısaparmak'ı dinleyenler, "Mükemmel aile ve sese sahipsin, ne mutlu" , "Yolun bahtın açık olsun evlat" yorumları yaparken Fatih Kısaparmak, eşi ve çocuklarıyla ilgili de "Maaile yetenekli gelmiş dünyaya" iltifatları yağdı.
21.11.2022 16:23 - Son Güncelleme: 21.11.2022 16:23
"MAAİLE YETENEK ABİDELERİ"
Fatih Kısaparmak'ın eşi bakın kim çıktı! 31 yıllık aşkın iki de meyvesi var ünlü aileyi görenler, "Maaile yetenek abideleri" diyor.
Türk halk müziği sanatçısı Fatih Kısaparmak'ın güzeller güzeli eşi Şebnem Kısaparmak da eşi gibi ünlü bir isim...
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