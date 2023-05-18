"Hiç diyet yapmam" diyerek 0 beden formülünü ortaya koydu! "Haftanın 7 günü..." 35'lik Merve Boluğur'un zayıflık sırrı!
Ünlü oyuncu Merve Boluğur, yıllardır süregelen fit ve zayıf görüntüsünün sırrını sonunda açıkladı. Birçok kişinin merakla beklediği bu sırrı paylaşan Boluğur, kilo almadan nasıl formunu koruduğunu anlattı. Boluğur'un yıllar boyu süren fit görünümünün arkasında disiplinli bir yaşam tarzı ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları yatmaktadır. Ünlü oyuncu, sağlıklı bir yaşam sürdürmek için düzenli olarak spor yapmanın ve dengeli bir beslenme programı uygulamanın önemine vurgu yapmaktadır.
18.05.2023 11:05 - Son Güncelleme: 18.05.2023 11:05
Ünlü oyuncu Merve Boluğur özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Fakat son zamanlarda Boluğur'un fit vücudu da merak edilenler arasında yerini aldı. 35 yaşında rağmen 0 beden olan Boluğur, zayıflık sırrını açıkladı. Acemi Cadı dizisiyle tanınan ve birçok projede yer alan ünlü isim bakın formunu nasıl koruyormuş! İşte Merve Boluğur'un zayıflık sırrı...