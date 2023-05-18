"Hiç diyet yapmam" diyerek 0 beden formülünü ortaya koydu! "Haftanın 7 günü..." 35'lik Merve Boluğur'un zayıflık sırrı!

Ünlü oyuncu Merve Boluğur özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Fakat son zamanlarda Boluğur'un fit vücudu da merak edilenler arasında yerini aldı. 35 yaşında rağmen 0 beden olan Boluğur, zayıflık sırrını açıkladı. Acemi Cadı dizisiyle tanınan ve birçok projede yer alan ünlü isim bakın formunu nasıl koruyormuş! İşte Merve Boluğur'un zayıflık sırrı...