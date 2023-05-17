Acun Ilıcalı’dan flaş Ayça Çağla Altunkaya hamlesi! Hızını alamadı! Art arda yayınladı! “Acun sevgilisinden utandı” denmişti...

Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya'nın bir erkek bebek beklediğini iddia edildi. Yaptığı üç evlilikten dört kızı (Banu, Leyla, Yasemin, Melisa) bulunan Ilıcalı, sosyal medyayı çalkalayan haberler hakkında beklenen açıklamayı yaptı.