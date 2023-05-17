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Haberler Magazin Acun Ilıcalı’dan flaş Ayça Çağla Altunkaya hamlesi! Hızını alamadı! Art arda yayınladı! “Acun sevgilisinden utandı” denmişti...

Acun Ilıcalı’dan flaş Ayça Çağla Altunkaya hamlesi! Hızını alamadı! Art arda yayınladı! “Acun sevgilisinden utandı” denmişti...

Şeyma Subaşı ile evliliklerini noktalamasının ardından gönlünü Ayça Çağla Altunkaya'ya kaptıran Acun Ilıcalı, geçen günlerde sevgilisiyle gerginlik yaşadığı yönündeki iddialarla gündeme gelmişti. Ayça Çağla Altunkaya ile Fenerbahçe basketbol maçına katılan ve sevgilisinin maçtaki coşkusuna tepkisiz kalan Ilıcalı için "Acun sevgilisinden utandı" denmişti. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise görüntülerin çarpıtıldığını, Acun Ilıcalı'nın normal davrandığını ileri sürmüştü. Acun Ilıcalı ise sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımlarla son noktayı koydu. İşte detaylar...

takvim.com.tr
17.05.2023 22:45 - Son Güncelleme: 17.05.2023 23:47
Acun Ilıcalı’dan flaş Ayça Çağla Altunkaya hamlesi! Hızını alamadı! Art arda yayınladı! “Acun sevgilisinden utandı” denmişti...

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile evliliklerini noktalamasının ardından gönlünü Ayça Çağla Altunkaya'ya kaptırdı.

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Acun Ilıcalı’dan flaş Ayça Çağla Altunkaya hamlesi! Hızını alamadı! Art arda yayınladı! “Acun sevgilisinden utandı” denmişti...

Ayça Çağla Altunkaya ile 2,5 yıldır birliktelik yaşayan Ilıcalı, geçen ay 5'inci kez baba olacağı yönündeki iddialarla gündeme geldi.

Acun Ilıcalı’dan flaş Ayça Çağla Altunkaya hamlesi! Hızını alamadı! Art arda yayınladı! “Acun sevgilisinden utandı” denmişti...

Ilıcalı'nın sevgilisi Altunkaya'nın hamile olduğu yönde çıkan haberler magazin dünyasına bomba gibi düştü.

Acun Ilıcalı’dan flaş Ayça Çağla Altunkaya hamlesi! Hızını alamadı! Art arda yayınladı! “Acun sevgilisinden utandı” denmişti...

Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya'nın bir erkek bebek beklediğini iddia edildi. Yaptığı üç evlilikten dört kızı (Banu, Leyla, Yasemin, Melisa) bulunan Ilıcalı, sosyal medyayı çalkalayan haberler hakkında beklenen açıklamayı yaptı.

Acun Ilıcalı’dan flaş Ayça Çağla Altunkaya hamlesi! Hızını alamadı! Art arda yayınladı! “Acun sevgilisinden utandı” denmişti...

İddiaların kesinlikle doğru olmadığını belirten Acun Ilıcalı kız arkadaşı Altunkaya'nın yıpratıldığını ifade etti.

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