Esra Erol kamera arkasını ilk kez paylaştı! “O anlarda her şey var” Hem kendisi güldü hem takipçilerini gülümsetti! “Çok doğal...”
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının başarılı ve güzel sunucusu Esra Erol, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. 2 oğlunun babası Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren Erol, şimdi ise sosyal medya hesabında yayınladığı son görüntülerle gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan sunucu, programdaki kamera arkası görüntülerini ilk kez yayınladı. "O anlarda her şey var" diyen Esra Erol, hem kendisi güldü hem seyircilerini gülümsetti. İşte Esra Erol'un o paylaşımı...
17.05.2023 20:26 - Son Güncelleme: 17.05.2023 20:36
Instagram'ın hikaye kısmında paylaşımda bulunan Esra Erol, yayınladığı görüntülere "O anlarda her şey var" notunu ekledi.
Birçok fan sayfası tarafından da yayınlana videoya, binlerce yorum ve beğeni geldi. İnternet kullanıcıları, Esra Erol için "Çok doğal" yorumunda bulundu.