"Hiç değişmeyen bebek yüzü" Sinem Kobal'ın yeni pozları kasıp kavurdu! Eşi Kenan İmirzalıoğlu ile tanışma hikayeleri hayran bırakmıştı

Dadı dizisiyle tanınan ve Selena'yla hafızalara kazınan Sinem Kobal hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. 2016 yılında Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren oyuncu, şu sıralar sosyal medya paylaşımlarıyla adında söz ettiriyor. Son olarak siyahlar içinde bir paylaşım yapan Kobal'a kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.