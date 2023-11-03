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"Hiç değişmeyen bebek yüzü" Sinem Kobal'ın yeni pozları kasıp kavurdu! Eşi Kenan İmirzalıoğlu ile tanışma hikayeleri hayran bırakmıştı

Dadı dizisiyle tanınan ve Selena'yla hafızalara kazınan Sinem Kobal hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. 2016 yılında Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren oyuncu, şu sıralar sosyal medya paylaşımlarıyla adında söz ettiriyor. Son olarak siyahlar içinde bir paylaşım yapan Kobal'a kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

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Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 16:54 Güncelleme 03 Kasım 2023, 16:55
Hiç değişmeyen bebek yüzü Sinem Kobal’ın yeni pozları kasıp kavurdu! Eşi Kenan İmirzalıoğlu ile tanışma hikayeleri hayran bırakmıştı 1

İlk kez 2001 yılında Dadı dizisiyle oyunculuğa başlayan Sinem Kobal, ardından birçok yapımda rol aldı.

Hiç değişmeyen bebek yüzü Sinem Kobal’ın yeni pozları kasıp kavurdu! Eşi Kenan İmirzalıoğlu ile tanışma hikayeleri hayran bırakmıştı 2

Yayınlandığı döneme damga vuran Selena'da başrolü üstlenen Kobal, bu diziyle hafızalara kazındı.

Hiç değişmeyen bebek yüzü Sinem Kobal’ın yeni pozları kasıp kavurdu! Eşi Kenan İmirzalıoğlu ile tanışma hikayeleri hayran bırakmıştı 3

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu, 2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine girdi.

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