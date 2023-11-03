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5 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Zara’nın eski eşi bakın kim çıktı! Önce eş sonra rakip oldular! Meğer kendisinden de ünlüymüş…

5 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Zara'nın eski eşi bakın kim çıktı! Neşe Zara Yılmaz, sahne adıyla Zara, Ceyda Düvenci'nin programına konuk olmasının ardından gündeme geldi. Bunun üzerine 47 yaşındaki şarkıcının hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Şarkıları ve güçlü yorumuyla dikkat çeken Zara'nın özellikle aşk hayatı merak edildi. 2 evlilik yağan şarkıcının ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Zara'nın kendisi gibi ünlü olan eski eşi kimmiş...

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Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 16:44 Güncelleme 03 Kasım 2023, 16:44
5 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Zara’nın eski eşi bakın kim çıktı! Önce eş sonra rakip oldular! Meğer kendisinden de ünlüymüş… 1

Asıl adı Neşe Zara Yılmaz olan türkücü Zara, çocukluk yıllarında "Neşecik" adı ile sekiz albüm çıkardı.

5 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Zara’nın eski eşi bakın kim çıktı! Önce eş sonra rakip oldular! Meğer kendisinden de ünlüymüş… 2

Henüz lise yıllarında "Türk Halk Müziği Bayan Solist" dalında Türkiye birincisi olan Zara, ilerleyen zamanlarda unutulmaz parçalara imza atarak müzik listelerini alt üst etti.

5 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Zara’nın eski eşi bakın kim çıktı! Önce eş sonra rakip oldular! Meğer kendisinden de ünlüymüş… 3

Güçlü sesi ve yorumuyla yıllarca adından söz ettiren ünlü sanatçının özel hayatı en az kariyeri kadar dikkat çekti.

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