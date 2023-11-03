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Dilan ve Engin Polat çifti ile dalga geçmişti! Şarkıcı Banu Parlak dolandırıcılık suçundan gözaltına alındı

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın haklarında Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, yasa dışı bahis, resmi evrakta sahtecilik ve kara para aklamakla suçlarından soruşturma başlatılmış ve son olarak gözaltına alınmışlardı. Dilan Polat'ın ezeli rakibi Banu Parlak, yayınladığı bir video ile Dilan Polat'ın taklidini yaparak dalga geçmişti. Polat'ın gözaltına alındıktan sonra hastaneye götürüldüğü anlarda bir polis memuruna 'komiserim' dediği anları taklit etmişti. Polat, çiftinin gözaltı görüntüleriyle dalga geçen şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, kooperatif dolandırıcılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 19:01 Güncelleme 03 Kasım 2023, 19:06
Dilan ve Engin Polat çifti ile dalga geçmişti! Şarkıcı Banu Parlak dolandırıcılık suçundan gözaltına alındı 1

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın haklarında Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, yasa dışı bahis, resmi evrakta sahtecilik ve kara para aklamakla suçlarından soruşturma başlatılmış ve son olarak gözaltına alınmışlardı.

Dilan ve Engin Polat çifti ile dalga geçmişti! Şarkıcı Banu Parlak dolandırıcılık suçundan gözaltına alındı 2

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, geçtiğimiz haftalarda Instagram sayfasından açıklama yapmış ve "Başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilan Polat ve Engin Polat'tır" ifadelerini kullanmıştı.

Dilan ve Engin Polat çifti ile dalga geçmişti! Şarkıcı Banu Parlak dolandırıcılık suçundan gözaltına alındı 3

Dilan Polat'la yaşadığı polemikle ve iş yerlerine yapılan silahlı saldırılarla gündeme gelen şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, İstanbul Havalimanı'na giderken uygulama noktasında durduruldu.

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