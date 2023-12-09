Sihirli Annem’in 'Toprak Reis'i büyüdü adeta bir afet-i devran oldu! Jennifer Boyner saçlarını kazıtıp pespembe yaptı görenler inanamadı

Kadrosunda İnci Türkay, Gizem Güven, Zeynep Özkaya, Damla Ersubaşı ve Nevra Serezli gibi isimlerin yer aldığı Sihirli Annem, 2003-2010 yılları arasında yayınlanmış ve o döneme damga vurmuştu. Dizide Jess Molho ve Defne Joy Foster'in canlandırdığı Eda ve Yavuz karakterlerinin kızını canlandıran Jennifer Boyner, çok küçük yaşlarda kamera karşısına geçmiş ve sevimli halleriyle milyonların beğenisini kazanmıştı. Şimdilerde 21 yaşında olan Boyner, yıllar sonra ortaya çıktı. Son haliyle beğeni toplayan genç oyuncu, iddialı pozlarıyla dikkat çekti. İşte Jennifer Boyner'in son hali ve sosyal medyayı kasıp kavuran o pozları...