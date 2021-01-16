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Pınar Altuğ 'Sürpriz' dedi paylaştı böyle görenler inanamadı! Pınar Altuğ zamanı 10 yıl geriye sardı

Son dönemde 'Bacak dekolteme güvenirim' açıklamasıyla çok konuşulan 46 yaşındaki oyuncu Pınar Altuğ yine sosyal medyayı sallamayı başardı. Sosyal medyayı en sık kullanan ünlülerin başında gelen Pınar Altuğ paylaşımlarına her gün bir yenisini ekliyor. Ancak bu kez durum diğerlerinden farklı. İmaj değişikliğine giden Pınar Altuğ zamanı 10 yıl geriye sardı. İşte Pınar Altuğ'un son hali.

16.01.2021 17:14 - Son Güncelleme: 16.01.2021 17:14
Pınar Altuğ 'Sürpriz' dedi paylaştı böyle görenler inanamadı! Pınar Altuğ zamanı 10 yıl geriye sardı

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Pınar Altuğ hayranlarının karşısına yeni imajı ile çıktı. Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu Pınar Altuğ hayranlarını şaşırttı.

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Pınar Altuğ 'Sürpriz' dedi paylaştı böyle görenler inanamadı! Pınar Altuğ zamanı 10 yıl geriye sardı

Instagram'da 1.5 milyon kişinin takip ettiği eski manken, oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ imaj yeniledi.

Pınar Altuğ 'Sürpriz' dedi paylaştı böyle görenler inanamadı! Pınar Altuğ zamanı 10 yıl geriye sardı

Son paylaşımda hayranlarına yeni imajı ile poz veren Pınar Altuğ sarı saçlarını koyu renge çevirdi.

Pınar Altuğ 'Sürpriz' dedi paylaştı böyle görenler inanamadı! Pınar Altuğ zamanı 10 yıl geriye sardı

İşte Pınar Altuğ'un "Sürpriz" notu ile paylaştığı yeni imajı...

Pınar Altuğ 'Sürpriz' dedi paylaştı böyle görenler inanamadı! Pınar Altuğ zamanı 10 yıl geriye sardı

46 yaşındaki Pınar Altuğ'un yeni imajına yorum ve beğeni yağdı.

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