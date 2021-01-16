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Pınar Altuğ 'Sürpriz' dedi paylaştı böyle görenler inanamadı! Pınar Altuğ zamanı 10 yıl geriye sardı

Son dönemde 'Bacak dekolteme güvenirim' açıklamasıyla çok konuşulan 46 yaşındaki oyuncu Pınar Altuğ yine sosyal medyayı sallamayı başardı. Sosyal medyayı en sık kullanan ünlülerin başında gelen Pınar Altuğ paylaşımlarına her gün bir yenisini ekliyor. Ancak bu kez durum diğerlerinden farklı. İmaj değişikliğine giden Pınar Altuğ zamanı 10 yıl geriye sardı. İşte Pınar Altuğ'un son hali.

16.01.2021 17:14 - Son Güncelleme: 16.01.2021 17:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





