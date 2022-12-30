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Haberler Magazin Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz aşkı resmileşti! 2022'nin son aşk bombasını 3 ay önce TAKVİM duyurmuştu: 'Bu hikayede yanan Didem Soydan oldu'

Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz aşkı resmileşti! 2022'nin son aşk bombasını 3 ay önce TAKVİM duyurmuştu: 'Bu hikayede yanan Didem Soydan oldu'

Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz aşkı resmileşti! 2022'nin son aşk bombasını 3 ay önce TAKVİM duyurmuştu... Bu hikayede yanan Didem Soydan oldu. Tolgahan Sayışman, Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Muzaffer Yıldırım, Cem Yılmaz, Haldun Demirhisar, Umut Evirgen derken Serenay Sarıkaya Burak Deniz'e gönlünü kaptırdı. Bomba aşkı aylar önce TAKVİM duyurmuştu ancak ünlü oyuncular inkar etmişlerdi. Ardından defalarca yakalanan ikilinin aşkı resmiyet kazandı. İş yoğunluğundan sevgilisi Didem Soydan'dan ayrılan Burak Deniz, Serenay Sarıkaya ile aşkını gizli tutuyor. İşte detaylar...

takvim.com.tr
30.12.2022 09:44 - Son Güncelleme: 30.12.2022 09:57
Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz aşkı resmileşti! 2022’nin son aşk bombasını 3 ay önce TAKVİM duyurmuştu: ’Bu hikayede yanan Didem Soydan oldu’

'BU HİKAYEDE YANAN DİDEM SOYDAN OLDU'

Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz aşkı resmileşti! 2022'nin son aşk bombasını 3 ay önce TAKVİM duyurmuştu...

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Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz aşkı resmileşti! 2022’nin son aşk bombasını 3 ay önce TAKVİM duyurmuştu: ’Bu hikayede yanan Didem Soydan oldu’

Bir buçuk yıldır birliktelik yaşayan Burak Deniz ve Didem Soydan hakkında bir süredir çıkan "Ayrıldılar" haberleri gerçek oldu. Bu ayrılık haberlerinin ardından gözler Serenay Sarıkaya'ya çevrildi.

Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz aşkı resmileşti! 2022’nin son aşk bombasını 3 ay önce TAKVİM duyurmuştu: ’Bu hikayede yanan Didem Soydan oldu’

Aylar önce TAKVİM "Şahmaran" dizisinin çekimlerinde Sarıkaya ve Deniz'in yakınlaştığını ortaya çıkarmıştı. Hatta ikili aşk haberlerine sinirlenmiş ve yalanlamıştı.

Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz aşkı resmileşti! 2022’nin son aşk bombasını 3 ay önce TAKVİM duyurmuştu: ’Bu hikayede yanan Didem Soydan oldu’

İşletmeci Umut Eviger'den yeni ayrılan Seranay Sarıkaya, bir süre önce Burak Deniz'i Instagram'dan takibe almıştı.

Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz aşkı resmileşti! 2022’nin son aşk bombasını 3 ay önce TAKVİM duyurmuştu: ’Bu hikayede yanan Didem Soydan oldu’

Daha sonra TAKVİM, Deniz'i Sarıkaya'nın evinden çıkarken yakalamıştı.

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