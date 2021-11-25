Herkes reytingler düşük zannediyordu! 10. bölümde final kararı almıştı! Yalancı dizisinin neden bittiği ortaya çıktı! Meğer Salih Bademci...
17 Eylül'de Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Yalancı dizisi henüz 10. bölümdeyken final kararı aldı. Başrollerinde Salih Bademci ile Burçin Terzioğlu'nun yer aldığı dizinin final nedeni izleyicilerin merakını cezbetti. Oyuncular sosyal medya hesaplarından peş peşe veda mesajları paylaştı. Dizide öğretmen Deniz karakterini canlandıran Terzioğlu, paylaşımında "Yolculuğumuz kısa sürmüş olsa da, gurur duyduğum bir projede, kadına şiddetin hiçbir şekline sessiz kalmayan savaşçı bir karakteri canlandırdığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Hoşça kal Deniz, hoşça kal Yalancı" dedi. Peki Yalancı dizisi neden bitti? Meğer...
10. bölümde final kararı alan ve son bölümü Salı günü yayınlan Yalancı dizisi izleyicilerini bir hayli üzdü. Ekran macerasını sonlandıran dizinin başrol oyuncuları Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci sosyal medya hesaplarından veda paylaşımlarında bulundu. Birbirleriyle çekilmiş karelerini yayınlayan ikili herkesi duygulandırdı. Dizinin neten bittiği ise merak uyandırdı. Bir yandan reytinglerde istenilen başarıya ulaşamadığı için erken final yaptığı konuşulurken bir yandan da Salih Bademci'nin yeni projesi nedeniyle olabileceği öne sürüldü.
"YOLCULUĞUMUZ KISA SÜRMÜŞ OLSA DA... "
Dizide öğretmen Deniz karakterine hayat veren Burçin Terzioğlu, paylaşımında "Yolculuğumuz kısa sürmüş olsa da, gurur duyduğum bir projede, kadına şiddetin hiçbir şekline sessiz kalmayan savaşçı bir karakteri canlandırdığım için kendimi çok şanslı hissediyorum.
ROL ARKADAŞINA ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ
Dizide doktor Mehmet Emir'i canlandıran Salih Bademci de rol arkadaşı Terzioğlu ile bir fotoğrafını yayınlayarak "Tanıştığıma, çalıştığıma öyle memnunum ki" ifadelerini kullandı.