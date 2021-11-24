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Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu 'evleniyor' ama ne evlenmek! Gülşen'in 'ev'lenmesi tam tamına 1,5 milyon dolar

45 yaşındaki ünlü şarkıcı Gülşen son dönemlerde giydiği cesur sahne kıyafetleriyle sık sık gündeme geliyor. Pandemiden sonra dur durak bilmeyen Gülşen bir yandan da sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da magazin gündeminde kendisine sık sık yer buluyor. Ancak haber bu kez başka bir yerden. Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu 'ev'leniyor. Hem de 1,5 milyon dolara...

24.11.2021 14:48 - Son Güncelleme: 24.11.2021 14:48
Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu ’evleniyor’ ama ne evlenmek! Gülşen’in ’ev’lenmesi tam tamına 1,5 milyon dolar

Son dönemde tercih ettiği sahne kıyafetleri ile adından söz ettiren Gülşen şimdi de ev sahibi olması ile gündeme geldi.

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Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu ’evleniyor’ ama ne evlenmek! Gülşen’in ’ev’lenmesi tam tamına 1,5 milyon dolar

Geçen yıl Barselona'dan ev alan Gülşen, İstanbul'daki evini kiraya vererek, pandemi sürecini ailesiyle İspanya'da geçirmişti.

Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu ’evleniyor’ ama ne evlenmek! Gülşen’in ’ev’lenmesi tam tamına 1,5 milyon dolar

Yaz boyunca bir sahneden diğerine koşan sanatçının, geçtiğimiz günlerde Zorlu Center'dan üçüncü evini aldığı yönünde haberler çıkmıştı.

Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu ’evleniyor’ ama ne evlenmek! Gülşen’in ’ev’lenmesi tam tamına 1,5 milyon dolar

Hürriyet'in haberine göre; Gülşen, Zorlu Center'da sahibi olduğu iki ayrı 1+1 stüdyo dairesini satarak, burada 180 metrekarelik daha büyük bir daire aldı.

Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu ’evleniyor’ ama ne evlenmek! Gülşen’in ’ev’lenmesi tam tamına 1,5 milyon dolar

ANNE OLDUKTAN SONRA ÖNCELİKLERİ DEĞİŞTİ
Oğlu Azur Benan doğmadan önce eşi Ozan Çolakoğlu ile birlikte 1+1'de yaşayan şarkıcı, anne olduktan sonra öncelikleri değiştiğinden daha büyük bir eve geçmek istedi.

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