Demet Akalın yine magazin dünyasının gündeminde! Aleyna Tilki ve Demet Akalın gerilimi tırmanıyor
Demet Akalın ve Aleyna Tilki arasında gerilim büyüyor. Demet Akalın genç popçu hakkında öyle şeyler söyledi ki herkes bunu konuşuyor. Aleyna Tilki'den ise yanıt gecikmedi. Tatil dönüşü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Aleyna Tilki, Demet Akalın tarafından hakkında söylenenler sorulduğunda adeta küplere bindi. Magazin gündeminde yeni bir polemikle tartışma yaratan ikilinin arasının düzelip düzelmeyeceği ise merak ediliyor. İşte Demet ve Aleyna gerilimine neden olan o sözler…
Geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşen bir açıklama Aleyna Tilki ve Demet Akalın arasında yeni bir polemiğe neden olmuştu. Son günlerin en çok konuşulan magazin figürleri arasında yer alan Demet Akalın, genç pop yıldızı Aleyna Tilki hakkında tartışma yaratan açıklamalarda bulunmuştu.
Erken yaşlarda şöhreti yakalamasının ardından dünya starı olacağına ilişkin açıklamaları ile gündeme gelen Aleyna Tilki, Demet Akalın tarafından resmen tiye alındı.
Aleyna Tilki hakkında gündem yaratan açıklamalarda bulunan Demet Akalın, ''Dünya starı olacağını söylüyordu şimdi çocuk dizisinde oynuyor'' ifadeleriyle dikkat çekti.
Kızı Hira'nın bile artık onu izlemediğini ifade eden Demet Akalın'ın bu açıklamasının ardından Aleyna Tilki'nin ne yanıt vereceği ise merak ediliyor. Aleyna Tilki'den ise yanıt gecikmedi.
ALEYNA TİLKİ'DEN AKALIN'A SERT SÖZLER
Demet Akalın'ın Aleyna Tilki hakkında söylediği sözlerin hatırlatılmasının ardından Emirgan'da Dubai tatili dönüşü sert açıklamalarda bulunan Aleyna Tilki magazin gündemini değiştirmeyi başardı.