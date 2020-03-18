Şoke olacaksınız! Sefirin Kızı'nın dik başlı yıldızı Engin Akyürek'in eski sevgilisi meğer o güzelmiş...

Sefirin Kızı dizisinde Sancar karakterine hayat veren Engin Akyürek oyunculuğu ile yine milyonları kendisine hayran bıraktı. At binmeyi çok seven ve yalnızca çökertme oynarken diz çöken dik başlı bir adamı canlandıran Engin Akyürek'in özel hayatı hayranları tarafından mercek altına alındı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü mezunu Engin Akyürek'in sevgilisi olup olmadığını araştıran hayranları bu gerçek karşısında şoke olacak. 38 yaşındaki başarılı oyuncunun eski sevgilisi de kendisi gibi bir oyuncu. Üstelik güzelliği ile magazin gündeminden düşmüyor. İşte Sefirin Kızı dizisinde Neslihan Atagül ile başrolü paylaşan Engin Akyürek'in eski sevgilisi ve ünlü oyuncu hakkında şaşırtan bilgiler...