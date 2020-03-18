Şoke olacaksınız! Sefirin Kızı'nın dik başlı yıldızı Engin Akyürek'in eski sevgilisi meğer o güzelmiş...
Sefir'in Kızı dizisinde Neslihan Atagül ile başrol paylaşan Engin Akyürek'in eski sevgilisini öğrenince şok olacaksınız! 12 Ekim 1981 yılında Ankara'da doğan Engin Akyürek, Terazi burcu, 38 yaşında… İlk olarak Yabancı Damat dizisinde izlediğimiz Engin Akyürek; daha sonra Karayılan, Bir Bulut Olsam, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kara Para Aşk ve Ölene Kadar dizilerinde yer aldı. 2014 yılında Tuba Büyüküstün ile birlikte başrolünü paylaştığı Kara Para Aşk adlı dizide Ömer Demir karakterini canlandırdı. Uluslararası Seul Drama Ödülleri 2015'te "En İyi Aktör" seçilmiştir. ve Emmy için "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde aday olmuştur.
Sefirin Kızı dizisinde Sancar karakterine hayat veren Engin Akyürek oyunculuğu ile yine milyonları kendisine hayran bıraktı. At binmeyi çok seven ve yalnızca çökertme oynarken diz çöken dik başlı bir adamı canlandıran Engin Akyürek'in özel hayatı hayranları tarafından mercek altına alındı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü mezunu Engin Akyürek'in sevgilisi olup olmadığını araştıran hayranları bu gerçek karşısında şoke olacak. 38 yaşındaki başarılı oyuncunun eski sevgilisi de kendisi gibi bir oyuncu. Üstelik güzelliği ile magazin gündeminden düşmüyor. İşte Sefirin Kızı dizisinde Neslihan Atagül ile başrolü paylaşan Engin Akyürek'in eski sevgilisi ve ünlü oyuncu hakkında şaşırtan bilgiler...
İlk olarak Kader adlı filmde Cevat karakterine hayat veren Engin Akyürek, daha sonra Bir Küçük Eylül Meselesi'nde Tekin karakterini canlandırdı. Geçtiğimiz yıl kendisini Çocuklar Sana Emanet adlı Çağan Irmak filminde izledik. Son olarak Bergüzar Korel'le başrollerini paylaştığı "Bir Aşk İki Hayat" adlı filmde rol aldı.
2006 yılında ÇASOD Oyunculuk Ödülleri yarışmasında Kader adlı filminde Umut Veren Sanatçı, 2007 yılında 39. Siyad Türk Sineması Ödülleri yarışmasında Kader adlı filminde Umut Veren Sanatçı, 2012 yılında Televizyon Dizisi.com En İyiler Ödülleri yarışmasında Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide En İyi Erkek Oyuncu, 2014 yılında Televizyon Dizisi.com En İyiler Ödülleri yarışmasında Kara Para Aşk adlı dizide En İyi Erkek Oyuncu ödüllerinin sahibi.