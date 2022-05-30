Herkes onu 'Canısı' olarak tanımıştı! Emine Ün pembe mayosuyla sosyal medyayı salladı! Kumsalda şov yaptı güzelliğiyle dikkat çekti
Herkes onu 'Canısı' olarak tanımıştı! İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Emine Ün, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi. Tatil sezonunu açan ünlü oyuncu, pembe mayosuyla verdiği pozları art arda Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Güzelliğiyle dikkat çeken ünlü oyuncu, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Emine Ün için "Filtresiz güzellik", "Su gibisin" yorumları yapıldı. İşte Emine Ün'ün sosyal medyayı sallayan tatil pozları...
30.05.2022 18:30 - Son Güncelleme: 30.05.2022 18:30
İbrahim Erkal ile başrolünü üstlendiği Canısı filmiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Emine Ün, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.