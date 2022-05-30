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Herkes onu 'Canısı' olarak tanımıştı! Emine Ün pembe mayosuyla sosyal medyayı salladı! Kumsalda şov yaptı güzelliğiyle dikkat çekti

Herkes onu 'Canısı' olarak tanımıştı! İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Emine Ün, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi. Tatil sezonunu açan ünlü oyuncu, pembe mayosuyla verdiği pozları art arda Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Güzelliğiyle dikkat çeken ünlü oyuncu, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Emine Ün için "Filtresiz güzellik", "Su gibisin" yorumları yapıldı. İşte Emine Ün'ün sosyal medyayı sallayan tatil pozları...

30.05.2022 18:30 - Son Güncelleme: 30.05.2022 18:30
Herkes onu ’Canısı’ olarak tanımıştı! Emine Ün pembe mayosuyla sosyal medyayı salladı! Kumsalda şov yaptı güzelliğiyle dikkat çekti

İbrahim Erkal ile başrolünü üstlendiği Canısı filmiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Emine Ün, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.

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Herkes onu ’Canısı’ olarak tanımıştı! Emine Ün pembe mayosuyla sosyal medyayı salladı! Kumsalda şov yaptı güzelliğiyle dikkat çekti

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, pembe mayosu ile kumsalda verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınladı.

Herkes onu ’Canısı’ olarak tanımıştı! Emine Ün pembe mayosuyla sosyal medyayı salladı! Kumsalda şov yaptı güzelliğiyle dikkat çekti

Ünlü oyuncu, paylaşımının altına ise "Çok kısa gün çok büyük mutlulukla geçti" notunu ekledi.

Herkes onu ’Canısı’ olarak tanımıştı! Emine Ün pembe mayosuyla sosyal medyayı salladı! Kumsalda şov yaptı güzelliğiyle dikkat çekti

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Herkes onu ’Canısı’ olarak tanımıştı! Emine Ün pembe mayosuyla sosyal medyayı salladı! Kumsalda şov yaptı güzelliğiyle dikkat çekti

Sıfır makyaj kamera karşısına geçen Ün, duru güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı. Fotoğrafına filtre ve photoshop uygulamayan oyuncu, takipçilerinden tam not aldı.

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