9 yıllık evliliği ‘öpüşme sahnesi yüzünden bitti’ denmişti! Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel’den flaş açıklama! “Hakaret etme”

"ONUN ALDIĞI TEKTAŞLA MI DOLAŞACAĞIM?"

Evlilikleri boyunca Hamdi Alkan'ın aldığı hediyeleri geri verdiğinin altını çizen Görgüzel, şöyle konuştu: "Tektaşı o aldı bana. Onun aldığı tektaşla mı dolaşacağım. Ya da biriyle tanıştım o tektaşı ona mı göstereceğim. Kadın çalışamamıştır, adam kadını çalıştırmamıştır ayrılırken bunun vebali sorumluluğu vardır.