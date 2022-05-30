9 yıllık evliliği ‘öpüşme sahnesi yüzünden bitti’ denmişti! Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel’den flaş açıklama! “Hakaret etme”
9 yıllık evliliği 'öpüşme sahnesi yüzünden bitti' denmişti! Şarkıcı Selen Görgüzel, 2014 yılında nikah masasına oturduğu Hamdi Alkan ile mart ayında evliliklerini noktalamıştı. Ünlü çiftin boşanmasının ardından birçok iddia ortaya atılmıştı. Bir taraftan Selen Görgüzel'in tiyatrodaki öpüşme sahnesi nedeniyle boşandıkları iddia edilirken bir taraftan Hamdi Alkan'ın annesi hastayken ünlü şarkıcının partiye katıldığı ve bu nedenle ayrıldıkları ileri sürülmüştü. Selen Görgüzel, tüm bu iddiaların ardından ilk kez konuştu ve çarpıcı açıklamalarıyla magazin gündemine damga vurdu. İşte Selen Görgüzel'in o açıklaması...
Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel, 2014 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturmuş ve geçen Mart ayında 9 yıllık evliliklerini sonlandırmıştı.
Ayrılık sonrası ortaya atılan iddialar ile ilgili Selen Görgüzel, suskunluğunu bozdu. 2. Sayfa programına konuk olan Görgüzel, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"Hamdi ile aynı projede yer alırım ama zaman geçmesi lazım" diyen oyuncu, "Ayrıldıktan sonra bir ortak dostumuzun bana karşı takındığı tavır beni üzdü. Zeynep (Hamdi Alkan'ın kızı) beni aramadı ama bir mesaj attı. İçeriği destek amaçlıydı. Hamdi'nin ailesinde Hamdi'ye negatif telkinlerde bulunanlar oldu" şeklinde konuştu.
"ONUN ALDIĞI TEKTAŞLA MI DOLAŞACAĞIM?"
Evlilikleri boyunca Hamdi Alkan'ın aldığı hediyeleri geri verdiğinin altını çizen Görgüzel, şöyle konuştu: "Tektaşı o aldı bana. Onun aldığı tektaşla mı dolaşacağım. Ya da biriyle tanıştım o tektaşı ona mı göstereceğim. Kadın çalışamamıştır, adam kadını çalıştırmamıştır ayrılırken bunun vebali sorumluluğu vardır.