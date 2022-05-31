Ezeli rakipler birbirine girdi! Hande Erçel ve Demet Özdemir arasında kriz! O fotoğraf tartışmayı körükledi! Kerem Bürsin için kavga etmişti!

Ünlü oyuncular Hande Erçel ve Demet Özdemir arasındaki rekabet o fotoğrafla arşa çıktı. Magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri Hande Erçel ve Demet Özdemir arasında son olarak Kerem Bürsin krizi yaşanmış ve Erçel'in Bürsin ile aşk yaşadığı dönemde Demet Özdemir nedeniyle kavga ettikleri iddia edilmişti. Demet Özdemir'in Kerem Bürsin ile başrolü paylaşacağını öğrenen Erçel kızının sevgilisine kapıyı açmadığı konuşulmuştu. Çiftin ayrılığı sonrası iki güzel oyuncu arasında yeni bir kriz patlak verdi. Aynı kıyafet ve aynı poz ortalığı karıştırdı. Hayranları da dahil oldu. İşte olayın detayları...