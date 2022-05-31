Vav TV İzle
Haberler Magazin Ezeli rakipler birbirine girdi! Hande Erçel ve Demet Özdemir arasında kriz! O fotoğraf tartışmayı körükledi! Kerem Bürsin için kavga etmişti!

Ezeli rakipler birbirine girdi! Hande Erçel ve Demet Özdemir arasında kriz! O fotoğraf tartışmayı körükledi! Kerem Bürsin için kavga etmişti!

Hande Erçel ve Demet Özdemir son zamanların en çok konuşulan isimleri! Ünlü oyuncuların hayranları arasında bitmek bilmeyen rekabet söz konusu! Tarzları ve oyunculuk performansları ile sık sık kıyaslanan Hande Erçel ve Demet Özdemir bu kez yeni bir krizle gündeme geldi.

31.05.2022 12:08 - Son Güncelleme: 31.05.2022 12:08
Ezeli rakipler birbirine girdi! Hande Erçel ve Demet Özdemir arasında kriz! O fotoğraf tartışmayı körükledi! Kerem Bürsin için kavga etmişti!

Ünlü oyuncular Hande Erçel ve Demet Özdemir arasındaki rekabet o fotoğrafla arşa çıktı. Magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri Hande Erçel ve Demet Özdemir arasında son olarak Kerem Bürsin krizi yaşanmış ve Erçel'in Bürsin ile aşk yaşadığı dönemde Demet Özdemir nedeniyle kavga ettikleri iddia edilmişti. Demet Özdemir'in Kerem Bürsin ile başrolü paylaşacağını öğrenen Erçel kızının sevgilisine kapıyı açmadığı konuşulmuştu. Çiftin ayrılığı sonrası iki güzel oyuncu arasında yeni bir kriz patlak verdi. Aynı kıyafet ve aynı poz ortalığı karıştırdı. Hayranları da dahil oldu. İşte olayın detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ezeli rakipler birbirine girdi! Hande Erçel ve Demet Özdemir arasında kriz! O fotoğraf tartışmayı körükledi! Kerem Bürsin için kavga etmişti!

Birbirlerinden pek hoşlanmadıkları iddia edilen Hande Erçel ve Demet Özdemir arasında tarz yarışı her fotoğraflarında göze çarpıyor.

Ezeli rakipler birbirine girdi! Hande Erçel ve Demet Özdemir arasında kriz! O fotoğraf tartışmayı körükledi! Kerem Bürsin için kavga etmişti!

İş hayatında olduğu kadar özel hayatlarında da rekabet içerisinde oldukları konuşulan güzel oyuncular arasında bir dönem Kerem Bürsin krizi yaşanmıştı.

Ezeli rakipler birbirine girdi! Hande Erçel ve Demet Özdemir arasında kriz! O fotoğraf tartışmayı körükledi! Kerem Bürsin için kavga etmişti!

Öyle ki, Hande Erçel ve Kerem Bürsin iddialara göre Demet Özdemir yüzünden tartışmıştı.

Ezeli rakipler birbirine girdi! Hande Erçel ve Demet Özdemir arasında kriz! O fotoğraf tartışmayı körükledi! Kerem Bürsin için kavga etmişti!

KEREM BÜRSİN KAVGASI

Hande Erçel'in Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı dönemde iddiaya göre Demet Özdemir ve Kerem Bürsin, dijital platformda yayınlanacak bir dizide başrolü paylaşacaktı.

SON DAKİKA