Herkes Erzincan sanarken gerçek bambaşka çıktı! Gerzek Şaban'ın yıldızı Kemal Sunal'ın memleketi şok etti! Yeşilçam'ın Şaban'ı meğer...

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Kemal Sunal, "Hababam Sınıfı," "Çöpçüler Kralı," "Kapıcılar Kralı," "Tokatçı," "Sakar Şakir" gibi filmleriyle Türk sinemasına damga vurmuş bir oyuncu olarak bilinir. Ancak hayranlarını şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı: Uzun yıllar boyunca Kemal Sunal'ın memleketinin Erzincan olduğu düşünülürken, gerçek çok farklıymış!