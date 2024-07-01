Herkes Erzincan sanarken gerçek bambaşka çıktı! Gerzek Şaban'ın yıldızı Kemal Sunal'ın memleketi şok etti! Yeşilçam'ın Şaban'ı meğer...

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Kemal Sunal, "Hababam Sınıfı," "Çöpçüler Kralı," "Kapıcılar Kralı," "Tokatçı," "Sakar Şakir" gibi filmleriyle Türk sinemasına damga vurmuş bir oyuncu olarak bilinir. Ancak hayranlarını şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı: Uzun yıllar boyunca Kemal Sunal'ın memleketinin Erzincan olduğu düşünülürken, gerçek çok farklıymış!
Gerzek Şaban'ın yıldızı Kemal Sunal'ın memleketi şok etti! Herkes Erzincan sanarken gerçek bambaşka çıktı!
Hababam Sınıfı, Çöpçüler Kralı, Kapıcılar Kralı, Tokatçı, Sakar Şakir ve daha niceleri... Yeşilçam'da 7'den 70'e gönüllerde taht kuran usta oyuncu Kemal Sunal, bugün Gerzek Şaban filminin izleyiciyle buluşmasıyla yeniden gündem oldu.
Çekimlerin büyük çoğunluğu Zekeriyaköy'de yapılan Gerzek Şaban filminde; Kemal Sunal, Ülkü Özen, Reha Yurdakul gibi usta isimler kamera karşısına geçti.