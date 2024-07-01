"Genç kadınlardan hoşlanıyorum" dedi gözler Gülseren Ceylan'a döndü! 67'lik çapkın Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar! Kendisinden 40 yaş küçük....

67 yaşındaki ünlü televizyon sunucusu Mehmet Ali Erbil, son zamanlarda yaptığı çarpıcı açıklamalarla magazin dünyasının odağında yer alıyor. Katıldığı bir programda, "Genç kadınlardan hoşlanıyorum" sözleriyle dikkatleri üzerine çeken Erbil, bu açıklamayla büyük yankı uyandırdı. Özellikle 40 yaş daha genç olan sevgilisi Gülseren Ceylan da merak konusu oldu.