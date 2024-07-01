"Genç kadınlardan hoşlanıyorum" dedi gözler Gülseren Ceylan'a döndü! 67'lik çapkın Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar! Kendisinden 40 yaş küçük....

67 yaşındaki ünlü televizyon sunucusu Mehmet Ali Erbil, son zamanlarda yaptığı çarpıcı açıklamalarla magazin dünyasının odağında yer alıyor. Katıldığı bir programda, "Genç kadınlardan hoşlanıyorum" sözleriyle dikkatleri üzerine çeken Erbil, bu açıklamayla büyük yankı uyandırdı. Özellikle 40 yaş daha genç olan sevgilisi Gülseren Ceylan da merak konusu oldu.
67'lik çapkın Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar! "Genç kadınlardan hoşlanıyorum" dedi gözler Gülseren Ceylan'a döndü...
Kendisinden 40 yaş küçük aşkı Gülseren Ceylan ile tam gaz ilişkilerine devam eden Mehmet Ali Erbil, başta kızı Yasmin Erbil'in engellemelerine yoluna devam etti.
Daha önce birçok kez kendisinden yaşça küçük kadınlarla aşk yaşayan Erbil, 2019'da 22'lik Alisa Nasya'ya gönlünü kaptırmıştı.