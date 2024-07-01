2021 yılında boşanmışlardı! MasterChef Danilo Zanna'nın 9 yıllık eski eşine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı: "Ah be şefim..."

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya , Somer Sivrioğlu 'nun jüri koltuğuna oturdu MasterChef programı yeni sezonuyla ekranlara bir dönü pir döndü.

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Ana kadroya geçmek için yarışmacılar büyük çaba sarf ederken programın hiç kuşkuşuz en dikkat çeken isimleri arasında Danilo Zanna yer alıyor.