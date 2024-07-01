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2021 yılında boşanmışlardı! MasterChef Danilo Zanna'nın 9 yıllık eski eşine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı: "Ah be şefim..."

MasterChef yarışmacısı Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek, güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı! Danilo Zanna'nın 2021 yılında boşandığı Demirbilek'i görenler, "Ah be şefim" demeden geçemedi. Tuğçe Demirbilek, aynı zamanda Zanna'nın oğlunun annesi olarak da biliniyor.

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 09:45 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 09:41
2021 yılında boşanmışlardı! MasterChef Danilo Zanna’nın 9 yıllık eski eşine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı: Ah be şefim... 1

MasterChef Danilo Zanna'nın 9 yıllık eski eşine bakın! 2021 yılında boşanmışlardı! Güzelliğiyle hayran bıraktı: "Ah be şefim..."

2021 yılında boşanmışlardı! MasterChef Danilo Zanna’nın 9 yıllık eski eşine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı: Ah be şefim... 2

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturdu MasterChef programı yeni sezonuyla ekranlara bir dönü pir döndü.

2021 yılında boşanmışlardı! MasterChef Danilo Zanna’nın 9 yıllık eski eşine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı: Ah be şefim... 3

Ana kadroya geçmek için yarışmacılar büyük çaba sarf ederken programın hiç kuşkuşuz en dikkat çeken isimleri arasında Danilo Zanna yer alıyor.

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