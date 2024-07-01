2021 yılında boşanmışlardı! MasterChef Danilo Zanna'nın 9 yıllık eski eşine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı: "Ah be şefim..."

MasterChef yarışmacısı Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek, güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı! Danilo Zanna'nın 2021 yılında boşandığı Demirbilek'i görenler, "Ah be şefim" demeden geçemedi. Tuğçe Demirbilek, aynı zamanda Zanna'nın oğlunun annesi olarak da biliniyor.
MasterChef Danilo Zanna'nın 9 yıllık eski eşine bakın! 2021 yılında boşanmışlardı! Güzelliğiyle hayran bıraktı: "Ah be şefim..."
Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturdu MasterChef programı yeni sezonuyla ekranlara bir dönü pir döndü.
Ana kadroya geçmek için yarışmacılar büyük çaba sarf ederken programın hiç kuşkuşuz en dikkat çeken isimleri arasında Danilo Zanna yer alıyor.