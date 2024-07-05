Herkes doğal güzel sanıyordu ama...İbrahim Tatlıses öve öve bitirememişti! Yabani'nin Rüya'sı Simay Barlas meğer estetik harikasıymış

Yabani dizisinde canlandırdığı "Rüya" karakteri ile büyük beğeni toplayan Simay Barlas, güzelliği ve oyunculuğuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Sosyal medyada yıllar öncesine ait estetiksiz fotoğraflarının paylaşılması, hayranlarının ve izleyicilerin büyük ilgisini çekti. Barlas'ın estetiksiz hali karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen birçok kişi, "İyi ki estetik yaptırmış" şeklinde yorumlar yaptı. Oyuncunun geçmişteki görüntüleri, güzellik yolculuğunu gözler önüne sererken, estetik müdahalelerin farkını da ortaya koyuyor.
Simay Barlas, "Yabani" dizisinde canlandırdığı "Rüya" karakteri ile dikkat çekiyor. Güzel oyuncunun geçmiş yıllara ait estetiksiz görüntüleri ortaya çıktı ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Barlas, daha önce "Hayat Bazen Tatlıdır", "Adı Efsane", "Bir Annenin Günahı", "Zalim İstanbul" ve "Aziz" gibi projelerde rol aldı. Şu an ise "Yabani" dizisinde performans sergileyen oyuncu, sosyal medyada da aktif olarak paylaşımlar yapıyor ve hayranlarından büyük ilgi görüyor.
Simay Barlas'ın estetiksiz halini görenler, oyuncunun estetik operasyonlar sonrasında ne kadar değiştiğini fark ederek şaşkınlıklarını dile getirdiler ve "İyi ki estetik yaptırmış" gibi yorumlarda bulundular.