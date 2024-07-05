Yeşilçam'ın usta ismi İzzet Günay hastaneye kaldırılmıştı! Son hali görüntülendi! Sağlık durumu nasıl?

''Vesikalı Yarim'', ''Hayat mı Bu'', ''Renkli Dünya'', ''Ağaçlar Ayakta Ölür'' isimli sinema filmleri ile hafızalara kazınan Yeşilçam'ın duayen isimlerinden İzzet Günay'dan gelen kötü haber sevenlerini üzmüştü. Günay'ın Bodrum'da yürüyüş yaparken düştüğü ve hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti. Sağlığına kavuşan usta oyuncu önceki akşam Yalıkavak'ta görüntülendi. İşte usta oyuncu İzzet Günay'ın son hali...