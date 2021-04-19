Herkes bu soruyu konuştu! Kim Milyoner Olmak İster'de ilgi uyandıran Yeşilçam sorusu: Kezban filmi ve Hülya Koçyiğit...
7'den 70'e herkes tarafından ilgiyle takip edilen fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de Yeşilçam ile ilgili sorulan bir soru oldukça ilgi gördü. "1968'de "Kezban", 1970'de "Kezban Roma'da" ve 1971'de "Kezban Paris'te" adlarıyla gösterime giren Yeşilçam filmlerinde Kezban rolündeki oyuncu kimdir?" şeklinde yöneltilen soru birçok Milyoner izleyicisi tarafından merakla araştırıldı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster'e konu olan Yeşilçam filmlerinde Kezban rolündeki oyuncu kimdir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'deki dikkat çeken Yeşilça sorusunun cevabı...
19.04.2021 23:25
- Son Güncelleme: 19.04.2021 23:42