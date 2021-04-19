Herkes bu soruyu konuştu! Kim Milyoner Olmak İster'de ilgi uyandıran Yeşilçam sorusu: Kezban filmi ve Hülya Koçyiğit...

Fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner'de sorulan "1968'de "Kezban", 1970'de "Kezban Roma'da" ve 1971'de "Kezban Paris'te" adlarıyla gösterime giren Yeşilçam filmlerinde Kezban rolündeki oyuncu kimdir?" sorusu birçok kişi tarafından araştırıldı.