RAMAZAN İMSAKİYE
Bugünkü
Takvim

Herkes bu soruyu konuştu! Kim Milyoner Olmak İster'de ilgi uyandıran Yeşilçam sorusu: Kezban filmi ve Hülya Koçyiğit...

7'den 70'e herkes tarafından ilgiyle takip edilen fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de Yeşilçam ile ilgili sorulan bir soru oldukça ilgi gördü. "1968'de "Kezban", 1970'de "Kezban Roma'da" ve 1971'de "Kezban Paris'te" adlarıyla gösterime giren Yeşilçam filmlerinde Kezban rolündeki oyuncu kimdir?" şeklinde yöneltilen soru birçok Milyoner izleyicisi tarafından merakla araştırıldı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster'e konu olan Yeşilçam filmlerinde Kezban rolündeki oyuncu kimdir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'deki dikkat çeken Yeşilça sorusunun cevabı...

19.04.2021 23:25 - Son Güncelleme: 19.04.2021 23:42
Herkes bu soruyu konuştu! Kim Milyoner Olmak İster'de ilgi uyandıran Yeşilçam sorusu: Kezban filmi ve Hülya Koçyiğit...

Fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner'de sorulan "1968'de "Kezban", 1970'de "Kezban Roma'da" ve 1971'de "Kezban Paris'te" adlarıyla gösterime giren Yeşilçam filmlerinde Kezban rolündeki oyuncu kimdir?" sorusu birçok kişi tarafından araştırıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Herkes bu soruyu konuştu! Kim Milyoner Olmak İster'de ilgi uyandıran Yeşilçam sorusu: Kezban filmi ve Hülya Koçyiğit...

Peki, Yeşilçam filmlerinde Kezban rolündeki oyuncu kimdir?

Herkes bu soruyu konuştu! Kim Milyoner Olmak İster'de ilgi uyandıran Yeşilçam sorusu: Kezban filmi ve Hülya Koçyiğit...

İşte sorunun cevabı...

Herkes bu soruyu konuştu! Kim Milyoner Olmak İster'de ilgi uyandıran Yeşilçam sorusu: Kezban filmi ve Hülya Koçyiğit...

Hülya Koçyiğit

Herkes bu soruyu konuştu! Kim Milyoner Olmak İster'de ilgi uyandıran Yeşilçam sorusu: Kezban filmi ve Hülya Koçyiğit...

Hülya Koçyiğit