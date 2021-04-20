Ne telefonları açıyor ne de kapısını... Reza Zarrab ve Hadise ilişkisinin ardından Ebru Gündeş adeta buhar oldu

Ne telefonları açıyor ne de kapısını... Reza Zarrab ve Hadise ilişkisinin ardından Ebru Gündeş adeta buhar oldu. Günlerdir suskunluğunu koruyan sanatçı, Hadise'yle arasına aşılmaz duvarlar ördü. Gündeş'e ulaşamayan popçu, araya yakın dostlarını soktu ancak Ebru Gündeş, kimseyi dinlemek istemedi.

20.04.2021 06:59 - Son Güncelleme: 20.04.2021 06:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





