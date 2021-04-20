Ne telefonları açıyor ne de kapısını... Reza Zarrab ve Hadise ilişkisinin ardından Ebru Gündeş adeta buhar oldu
Ne telefonları açıyor ne de kapısını... Reza Zarrab ve Hadise ilişkisinin ardından Ebru Gündeş adeta buhar oldu. Günlerdir suskunluğunu koruyan sanatçı, Hadise'yle arasına aşılmaz duvarlar ördü. Gündeş'e ulaşamayan popçu, araya yakın dostlarını soktu ancak Ebru Gündeş, kimseyi dinlemek istemedi.
20.04.2021 06:59
- Son Güncelleme: 20.04.2021 06:59
Ne telefonları açıyor ne de kapısını... Reza Zarrab ve Hadise ilişkisinin ardından Ebru Gündeş adeta buhar oldu. Günlerdir suskunluğunu koruyan sanatçı, Hadise'yle arasına aşılmaz duvarlar ördü.
Gündeş'e ulaşamayan popçu, araya yakın dostlarını soktu ancak Ebru Gündeş, kimseyi dinlemek istemedi.
Geçtiğimiz haftaya damga vuran skandalda sular durulmuyor.
Gündeş'in 11 yıllık eşi Reza Zarrab'a "Beni başka kadınlarla aldattı" iddiasıyla açtığı boşanma davasına yakın arkadaşı Hadise'nin adı karışmıştı.
Önce Hadise'nin Zarrab'la ABD'de gizli gizli buluştuğu konuşuldu. Daha sonra da Zarrab'ın Hadise'ye 5 milyon liralık Bentley marka lüks araç hediye ettiği söylentileri gündeme damga vurdu.