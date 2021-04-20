RAMAZAN İMSAKİYE
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Ne telefonları açıyor ne de kapısını... Reza Zarrab ve Hadise ilişkisinin ardından Ebru Gündeş adeta buhar oldu

Ne telefonları açıyor ne de kapısını... Reza Zarrab ve Hadise ilişkisinin ardından Ebru Gündeş adeta buhar oldu. Günlerdir suskunluğunu koruyan sanatçı, Hadise'yle arasına aşılmaz duvarlar ördü. Gündeş'e ulaşamayan popçu, araya yakın dostlarını soktu ancak Ebru Gündeş, kimseyi dinlemek istemedi.

20.04.2021 06:59 - Son Güncelleme: 20.04.2021 06:59
Ne telefonları açıyor ne de kapısını... Reza Zarrab ve Hadise ilişkisinin ardından Ebru Gündeş adeta buhar oldu

Ne telefonları açıyor ne de kapısını... Reza Zarrab ve Hadise ilişkisinin ardından Ebru Gündeş adeta buhar oldu. Günlerdir suskunluğunu koruyan sanatçı, Hadise'yle arasına aşılmaz duvarlar ördü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ne telefonları açıyor ne de kapısını... Reza Zarrab ve Hadise ilişkisinin ardından Ebru Gündeş adeta buhar oldu

Gündeş'e ulaşamayan popçu, araya yakın dostlarını soktu ancak Ebru Gündeş, kimseyi dinlemek istemedi.

Ne telefonları açıyor ne de kapısını... Reza Zarrab ve Hadise ilişkisinin ardından Ebru Gündeş adeta buhar oldu

Geçtiğimiz haftaya damga vuran skandalda sular durulmuyor.

Ne telefonları açıyor ne de kapısını... Reza Zarrab ve Hadise ilişkisinin ardından Ebru Gündeş adeta buhar oldu

Gündeş'in 11 yıllık eşi Reza Zarrab'a "Beni başka kadınlarla aldattı" iddiasıyla açtığı boşanma davasına yakın arkadaşı Hadise'nin adı karışmıştı.

Ne telefonları açıyor ne de kapısını... Reza Zarrab ve Hadise ilişkisinin ardından Ebru Gündeş adeta buhar oldu

Önce Hadise'nin Zarrab'la ABD'de gizli gizli buluştuğu konuşuldu. Daha sonra da Zarrab'ın Hadise'ye 5 milyon liralık Bentley marka lüks araç hediye ettiği söylentileri gündeme damga vurdu.