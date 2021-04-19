Bir kere canım kocam deseydin dünyaları verirdim! Esra Erol'da akıllara zarar olay: Önce estetik yaptırdı sonra...

"BEN SENİ BU ŞEKİLDE SEVİYORUM, BİZ ÇİFTÇİYİZ"

Ben de dedim ki "ben seni bu şekilde seviyorum, biz çiftçiyiz" dedim. 'Yok' dedi, ısrar etti, ağladı. Bizi hiç sevmedi, çocuklarını sevmedi, hep kendini sevdi.