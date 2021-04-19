RAMAZAN İMSAKİYE
Bugünkü
Takvim

Bir kere canım kocam deseydin dünyaları verirdim! Esra Erol'da akıllara zarar olay: Önce estetik yaptırdı sonra...

ATV'de izleyicisi ile buluşan Esra Erol'da programı yine çok konuşulacak bir olaya sahne oldu... 39 yaşında 3 çocuk babası Yalçın Okur, bütün hayvalarını yarı fiyatına satıp eşine estetik yaptırdı. 'Baştan yaptım' diyen acılı eş, "Madem terk edecektin estetik yaptırmadan gitseydin. Bir kere 'canım kocacım' deseydin dünyaları verirdim" diyerek gözyaşlarını hakim olamadı. Evden kaçan Meral Okur'un kuzeni Esra Erol'da programının canlı yayınına katılarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Esra Erol'un başarılı sunumuyla atv'de yayınlanan Esra Erol'da programında yaşananlar...

19.04.2021 21:54 - Son Güncelleme: 19.04.2021 23:44
Bir kere canım kocacım deseydin dünyaları verirdim! Esra Erol'da akıllara zarar olay: Önce estetik yaptırdı sonra...

Esra Erol'un başarılı sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da herkesi şoke eden bir olay yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir kere canım kocacım deseydin dünyaları verirdim! Esra Erol'da akıllara zarar olay: Önce estetik yaptırdı sonra...

13 yıldır Meral Okur ile evli olan Yalçın Okur, eşinin evden kaçması üzerine Esra Erol'dan yardım istedi.

Bir kere canım kocacım deseydin dünyaları verirdim! Esra Erol'da akıllara zarar olay: Önce estetik yaptırdı sonra...

EŞİM BANA ESTETİK İÇİN 1 AY YALVARDI
Canlı yanına katılan Yalçın Okur, "13 yıldır evliyiz. Eşim kuzeninin yanına geldi. Orada Büşra diye bir kuzeni varmış, burun estetiği olmuş. Eşim geldi bana 1 ay yalvardı, "Beni de burun estetiği yaptır" diye.

Bir kere canım kocacım deseydin dünyaları verirdim! Esra Erol'da akıllara zarar olay: Önce estetik yaptırdı sonra...

"BEN SENİ BU ŞEKİLDE SEVİYORUM, BİZ ÇİFTÇİYİZ"
Ben de dedim ki "ben seni bu şekilde seviyorum, biz çiftçiyiz" dedim. 'Yok' dedi, ısrar etti, ağladı. Bizi hiç sevmedi, çocuklarını sevmedi, hep kendini sevdi.

Bir kere canım kocacım deseydin dünyaları verirdim! Esra Erol'da akıllara zarar olay: Önce estetik yaptırdı sonra...

15 bin lira ona vereceğime sana bilezik alayım dedim. Yok dedi masada kalsam da yaptıracağım dedi.