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Haberler Magazin "Herkes beni Ramiz Dayı olarak bilir gerçek hayranlarım Bekir" Ezel'in yıldızı sessiz sedasız yapacağını yapmış Ufuk Bayraktar...

"Herkes beni Ramiz Dayı olarak bilir gerçek hayranlarım Bekir" Ezel'in yıldızı sessiz sedasız yapacağını yapmış Ufuk Bayraktar...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası tüm Türkiye seferber olurken binlerce kişi gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katılmak için deprem bölgelerinin yolunu tuttu. Magazin ve spor camiasının pek çok ünlü ismi de bu çalışmalar katıldı. Onlardan biri de Ezel dizisinde dizisinde Ramiz Dayı'nın gençliğine hayat veren Ufuk Bayraktar. Sessiz sedasız arama kurtarma çalışmalarında katılan Ufuk Bayraktar, Instagram hesabından duygularını şu sözlerle paylaştı.

17.02.2023 13:28 - Son Güncelleme: 17.02.2023 13:28
Herkes beni Ramiz Dayı olarak bilir gerçek hayranlarım Bekir Ezel’in yıldızı sessiz sedasız yapacağını yapmış Ufuk Bayraktar...

Ezel dizisinde Ramiz dayının gençliğini canlandıran Ufuk Bayraktar, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Hatay'a gittiği ortaya çıktı.

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Herkes beni Ramiz Dayı olarak bilir gerçek hayranlarım Bekir Ezel’in yıldızı sessiz sedasız yapacağını yapmış Ufuk Bayraktar...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde herkes canla başla çalışarak gerek deprem bölgelerine gitti ve afetzedelere elini uzattı.

Herkes beni Ramiz Dayı olarak bilir gerçek hayranlarım Bekir Ezel’in yıldızı sessiz sedasız yapacağını yapmış Ufuk Bayraktar...

Deprem bölgesine destek çalışmalarına birçok ünlü isim de dahil oldu.

Herkes beni Ramiz Dayı olarak bilir gerçek hayranlarım Bekir Ezel’in yıldızı sessiz sedasız yapacağını yapmış Ufuk Bayraktar...

O isimlerden biri de bir döneme damga vuran Ezel dizisinde Tuncel Kurtiz'in hayat verdiği Ramiz Karaeski'nin gençliğini Ufuk Bayraktar

Herkes beni Ramiz Dayı olarak bilir gerçek hayranlarım Bekir Ezel’in yıldızı sessiz sedasız yapacağını yapmış Ufuk Bayraktar...

Ünlü oyuncu Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve birçok ili etkileyen depremin ardından yardıma koştu.

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