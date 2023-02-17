"Herkes beni Ramiz Dayı olarak bilir gerçek hayranlarım Bekir" Ezel'in yıldızı sessiz sedasız yapacağını yapmış Ufuk Bayraktar...
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası tüm Türkiye seferber olurken binlerce kişi gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katılmak için deprem bölgelerinin yolunu tuttu. Magazin ve spor camiasının pek çok ünlü ismi de bu çalışmalar katıldı. Onlardan biri de Ezel dizisinde dizisinde Ramiz Dayı'nın gençliğine hayat veren Ufuk Bayraktar. Sessiz sedasız arama kurtarma çalışmalarında katılan Ufuk Bayraktar, Instagram hesabından duygularını şu sözlerle paylaştı.
17.02.2023 13:28 - Son Güncelleme: 17.02.2023 13:28
Ezel dizisinde Ramiz dayının gençliğini canlandıran Ufuk Bayraktar, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Hatay'a gittiği ortaya çıktı.
O isimlerden biri de bir döneme damga vuran Ezel dizisinde Tuncel Kurtiz'in hayat verdiği Ramiz Karaeski'nin gençliğini Ufuk Bayraktar