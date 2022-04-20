Herkes Ankaralı Ayşe olarak tanıyordu! Ayşe Dinçer bakın aslen nereliymiş! Duyan gören inanamadı işte memleketi...
İbo Show konuklarından Ayşe Dinçer'in hayatı gündemdeki yerini aldı. Birçok internet kullanıcısı, İbrahim Tatlıses'in konuğu olan Ayşe Dinçer'in hayatını merak edip araştırmaya başladı. 2002 yılında Ankara'ya yerleşen ve 6 yıl sonra İstanbul'a gelerek sahne almaya başlayan şarkıcının, özellikle memleketi merak edildi. Emre Ergen ile sürdüren ünlü şarkıcı hakkında en çok "Ayşe Dinçer aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Seslendirdiği Kekliği Düz Ovada Avlarlar, Erik Dalı, Aşkımız Olay Olacak parçalarıyla hafızalara kazınan Dinçer'in memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte "Ankaralı Ayşe" ismiyle ünlenen Ayşe Dinçer'in memleketi...
20.04.2022 20:47 - Son Güncelleme: 20.04.2022 20:47
Ankara havalarıyla izleyiciye keyifli dakikalar yaşatacak İbo Show konuklarından biri de Ayşe Dinçer oldu. Ankara havaları ile tanınan şarkıcının hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı.
1977 doğumlu olan Ayşe Dinçer'in özellikle memleketi merak edildi. 2002 yılında Ankara'ya yerleşen ve 6 yıl sonra İstanbul'a gelerek sahne almaya başlayan Dinçer hakkında en çok "Ayşe Dinçer aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.