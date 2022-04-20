8 aylık hamile olan Hande Soral vücudunu saran elbisesiyle paylaştı! İsmail Demirci’nin biricik aşkına bakın! “Gözlerime inanamıyorum”
8 aylık hamile olan Hande Soral vücudunu saran elbisesiyle paylaştı! 2017 yılında nikah masasına oturduğu İsmail Demirci ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Hande Soral, doğum için gün saymaya başladı. Geçen günlerde oğlun Ali ismini vereceğini açıklayan Soral, doğuma haftalar kala hamilelik sürecinde yaptığı karnı burnunda pozlarına bir yenisini daha ekledi. Vücudunu saran elbisesiyle poz veren Soral'ın paylaşımı sosyal medyayı sallarken oyuncuya ilk yorum kız kardeşi Bensu Soral'dan geldi. İşte Hande Soral'ın sosyal medyayı sallayan o pozu...
20.04.2022 20:28 - Son Güncelleme: 20.04.2022 20:45
Oyuncu çift Hande Soral ile İsmail Demirci, 2017 yılında nikah masasına oturmuş ve geçen aylarda bebek beklediklerini açıklamıştı.
Sosyal medyayı aktif kullanan Hande Soral ise hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.
İsmail Demirci ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu, karnı burnunda pozlarına bir yenisini daha ekledi.