Herkes Adriana Lima olmak isterken o gitti Dilan Polat oldu! Son haliyle şaşırtan Adriana Lima dillere düşünce gerçeği açıkladı

Dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima'nın bir galada çekilen fotoğrafları sosyal medyaya bomba gibi düştü. Hayranlarının tanımakta zorlandığı Lima, son haliyle Dilan Polat'a benzetilirken "Güzel kadınlar estetik yüzünden kendine yazık ediyor", "Estetik güzelleşmek için yapılan bir şey değil miydi" yorumları yapıldı. Son haliyle eleştiri yağmuruna tutulan Lima ise makyajsız yakın çekim bir pozunu yayınlayarak yüzündeki değişimin nedenini açıkladı. İşte Adriana Lima'nın son hali ve açıklaması...