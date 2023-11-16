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Herkes Adriana Lima olmak isterken o gitti Dilan Polat oldu! Son haliyle şaşırtan Adriana Lima dillere düşünce gerçeği açıkladı

Dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima'nın bir galada çekilen fotoğrafları sosyal medyaya bomba gibi düştü. Hayranlarının tanımakta zorlandığı Lima, son haliyle Dilan Polat'a benzetilirken "Güzel kadınlar estetik yüzünden kendine yazık ediyor", "Estetik güzelleşmek için yapılan bir şey değil miydi" yorumları yapıldı. Son haliyle eleştiri yağmuruna tutulan Lima ise makyajsız yakın çekim bir pozunu yayınlayarak yüzündeki değişimin nedenini açıkladı. İşte Adriana Lima'nın son hali ve açıklaması...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 09:11 Güncelleme 16 Kasım 2023, 09:30
Herkes Adriana Lima olmak isterken o gitti Dilan Polat oldu! Son haliyle şaşırtan Adriana Lima dillere düşünce gerçeği açıkladı 1

2017 yılında düzenlenen yılbaşı gecesi defilesinde podyumda son kez yürüdükten sonra emekliye ayrılan Adriana Lima, son olarak bir film galasında kırmızı halıda boy gösterdi.

Herkes Adriana Lima olmak isterken o gitti Dilan Polat oldu! Son haliyle şaşırtan Adriana Lima dillere düşünce gerçeği açıkladı 2

Adriana Lima'nın galada çekilen fotoğrafları ise sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Herkes Adriana Lima olmak isterken o gitti Dilan Polat oldu! Son haliyle şaşırtan Adriana Lima dillere düşünce gerçeği açıkladı 3

Açlık Oyunları'nın son filmi olacak olan Açlık Oyunları: Kuşların Ve Yılanların Şarkısı adlı filmin Los Angeles'taki galasında boy gösteren model, hem tarzı hem de yüzündeki değişim ile görenleri şaşırttı.

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