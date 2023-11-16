Bihter setinde kavga iddiası! Farah Zeynep Abdullah ile Hande Ataizi arasında galada neler oldu? Herkesin önünde son noktayı koydu

Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eseri Aşk-ı Memnu romanından uyarlanan Bihter filmi, henüz vizyona girmeden büyük ses getirdi.

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Dün akşam galası gerçekleştirilen film, henüz çekim aşamasındayken bile sık sık adından söz ettirdi. Özellikle filmde anne-kızı canlandıran Farah Zeynep Abdullah ile Hande Ataizi arasındaki gerilim uzun süre magazin manşetlerinde yer aldı.