Bihter setinde kavga iddiası! Farah Zeynep Abdullah ile Hande Ataizi arasında galada neler oldu? Herkesin önünde son noktayı koydu

Farah Zeynep Abdullah, Osman Sonant, Boran Kuzum, Helin Kandemir, Hande Ataizi'nin kadrosunda yer aldığı, Aşk-ı Memnu'dan uyarlanan Bihter filminin galası dün akşam gerçekleşti. Filmin kadın oyuncuları tarzlarıyla geceye damga vururken sette kavga ettikleri konuşulan Farah Zeynep Abdullah ile Hande Ataizi arasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte Bihter galasında yaşananlar...
Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eseri Aşk-ı Memnu romanından uyarlanan Bihter filmi, henüz vizyona girmeden büyük ses getirdi.
Dün akşam galası gerçekleştirilen film, henüz çekim aşamasındayken bile sık sık adından söz ettirdi. Özellikle filmde anne-kızı canlandıran Farah Zeynep Abdullah ile Hande Ataizi arasındaki gerilim uzun süre magazin manşetlerinde yer aldı.
Günlerce konuşulan iddialara göre Farah Zeynep Abdullah ile Firdevs Yöreoğlu'nu canlandıran Hande Ataizi arasında gerginlik yaşandı.